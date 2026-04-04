U svetu koji sve češće pomera granice etike, prava i ljudske patnje, jedna priča potresla je javnost do srži.Žrtva brutalnog grupnog silovanja, suočena sa traumama koje nije uspela da prevaziđe, donela je najtežu odluku – da svoj život okonča putem eutanazije. Ovaj slučaj otvara bolna pitanja: gde prestaje medicina, a počinje beznađe? Da li društvo zaista čuje žrtve ili ih ostavlja same u tišini traume? I da li je ovo čin oslobođenja ili poslednji vapaj za pomoć koji niko nije razumeo?

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović vili su Đorđe Pavlov, pravnik, Stevan Jovanović, psiholog, Slavka Babić, advokat i Aleksandar Nikolić, teolog.

- Koliko sam ja upućen u temu, žena koja se na ovo odlučila, sama je rekla da je videla crnilo i da je preovladala tama u njenoj duši. Tama ne postoji, ona je samo odsustvo svetlosti a bog sebe opisuje kao svetlost na ovom svetu. Ono što je vrlo važno i što moramo da kažemo jeste da čin samoubistva nikada nije rešenje. Kada uđete u crkvu, uvek treba da pogledate gore, ka nebesima i videćete da smrt nije konačnica - rekao je Jovanović.

Kako kaže, i nakon doživljenih trauma važno je da se okrenemo bogu, da oprostimo i da se pokajemo.

- Na taj način, mi ćemo spasiti svoju dušu ali i dušu drugih ljudi, samoubistvo jeste silaženje sa krsta, mi trebamo da budemo primer i tokom naših muka. Našom borbom bi pokazali da smo mi jedan hrabar narod a ne kukavički narod. Ja bih želeo da to bude generalna poruka narodu - kaže Jovanović.

Eutanazija je medicinski postupak kojim se namerno okončava život teško bolesne osobe na njen zahtev, kako bi se prekinula patnja izazvana neizlečivom bolešću ili nepodnošljivim bolom.

Jedan od najpoznatijih savremenih slučajeva eutanazije u Evropi jeste slučaj mlade Špankinje Noelia Castillo Ramos. Noelia je bila žrtva teških traumatičnih događaja, uključujući seksualno nasilje, nakon čega je razvila ozbiljne psihičke probleme. Godine 2022. pokušala je samoubistvo, ali je preživela sa teškim posledicama – ostala je paralizovana i trpela je stalne fizičke i psihičke bolove. Zbog takvog stanja, 2024. godine podnela je zahtev za eutanaziju, navodeći da želi da prekine dugotrajnu patnju i zahtev je bio odobren. Ona je preminula u martu 2026. godine.

- Ne postoji pravo na smrt, postoji samo život, Bog nije izmislio smrt, ona je posledica ljudskog greha. Nikada nije ni bilo zamišljeno da se život završi smrću. Sve što čovek ovde doživljava jeste priprema za večni život i zato smatram da je opasno eksperimentisati poljem smrti. Mi kao ljudi nemamo dovoljno informacija - rekao je Nikolić.

"Obaveza svake države je da građanima omogući bezbolnu i dostojanstvenu smrt"

Pavlov objašnjava da je eutanazija nešto što omogućava ljudskom biću da dostojanstveno i bezbolno premine.

- Ja smatram da je obaveza svake države da omogući svojim građanima da dostojanstveno i bezbolno odu na onaj svet. Ja se zalažem da se ljudima koji nisu u nekoj terminalnoj fazi da pravo na eutanaziju jer ne žele više da žive. To je nešto što u svetu ne postoji još uvek ali se razmatra o tome. Vidovi eutanazije za ljude koji trpe ogromne bolove postoje u više od 20 zemalja i verujem da će se pojaviti u još više njih, stići će i kod nas samo je pitanje vremena - objasnio je Pavlov.

On smatra da život nije dar od boga, navodi da je život jedan dad od prirode i kosmosa.

- Medicina danas je najsavremenija i najbolja do sada ali ona ne može previše da pomogne tim ljudima i dalje, može samo da održi te ljude u životu i da im produži muke. U Americi postoji jedan specijalan institut gde ljudi daju izjavu da ne žele da budu veštački održavani u životu kada dođu u određene godine, odnosno ne žele da ih održavaju mašine i aparati. I to je isto jedan vid eutanazije - dodao je on.

"U Srbiji je zastupljena pasivna eutanazija"

Babić objašnjava da više veštaka mora da veštači kako bi se videlo da li je osoba kojoj bi se izvršila eutanazija sposobna da samostalno donosi odluke.

- Aktivna eutanazija podrazumeva smrtonosne doze leka date od strane lekara ali globalni je trend da pacijent sam uzme lek koji bi ga usmrtio odnosno lekar mu ga tada ne ubrizgava. Kod nas ništa od toga nije dozvoljeno, kod nas je zastupljena pasivna eutanazija odnosno odbijanje lečenja i prekid terapije, tada pacijenti koji su u termalnim fazama bolesti brzo umiru - rekla je Babić.

Ona je objasnila da je asistiranje u samoubistvu kod nas takođe ilegalno kao i ubistvo iz samilosti, dok je ono dozvoljeno u nekim evropskim državama.

Pavlov smatra da će se ljudi truditi da olakšaju život nekome koga vole kako bi nastavio da živi i pokušavaće da ga održe u životu na sve načine ali da će biti tu za njega i ako život nije moguć i bol je prevelika. Kako kaže, kada nekoga volite bićete tu za njega u svakoj situaciji.

