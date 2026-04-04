U nedelju, 5. aprila, očekuje nas promenljivo oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima i osetnim porastom temperature, koja će se kretati u intervalu između 18 i 22 stepena Celzijusa.

Jutarnji sati donose osvežavajuće hladnoće – temperatura će biti između 2 i 9 stepeni, dok se na jugozapadu, jugu i jugoistoku može pojaviti lokalni slab prizemni mraz. Vetar će biti slab do umeren, pretežno zapadni i severozapadni.

U Beogradu se sutra očekuje slično vreme – promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije nego prethodnih dana. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, dok će minimalna temperatura biti od 6 do 9, a maksimalna oko 20 stepeni.

Vremenska prognoza za narednih sedam dana

Prema sedmodnevnoj prognozi, do nedelje, 12. aprila, zadržaće se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Do utorka biće toplije, sa najvišim dnevnim temperaturama od 18 do čak 24 stepena, što će biti najviša izmerena temperatura od početka godine.

Od srede, 8. aprila, očekuje se pad maksimalnih temperatura na 12–18 stepeni. Retka pojava kratkotrajne kiše moguća je uglavnom u brdsko-planinskim predelima, dok se krajem sledeće sedmice očekuje jače naoblačenje sa kišom, navodi RHMZ.

