Slušaj vest

Na teritoriji opštine Lučani i dalje je na snazi vanredna odbrana od poplava, nakon što su obilne padavine dovele do izlivanja reke Bjelice i plavljenja puteva i poljoprivrednog zemljišta.

Najkritičnija situacija zabeležena je na putu ka Pilatovićima, gde je saobraćaj obustavljen zbog vode na kolovozu u dužini većoj od 100 metara, dok su pod vodom i velike površine obradivog zemljišta u više naselja.

Govoreći o trenutnoj situaciji, načelnik opštinskog Štaba za vanredne situacije Zoran Vučićević ističe da je stanje sada stabilnije nego prethodnih dana.

- Trenutno je situacija mnogo bolja nego što je bila prethodne dve noći. Već od četvrtka, kada je najavljeno da će biti padavine, pripremili smo se za ovaj scenario. Nakon povećanja nivoa reke Bjelice uveli smo redovnu odbranu od poplava, aktivirali stručno-operativni tim i poverenike civilne zaštite poslali na teren, a javna preduzeća su stavila tehnička sredstva i ljudstvo na raspolaganje za zaštitu i spasavanje ljudi i dobara - rekao je Vučićević.

1/6 Vidi galeriju Lučani Foto: RINA

On dodaje da je tokom noći došlo do dodatnog rasta vodostaja, zbog čega su mere pojačane.

- Već preko noći došlo je do povećanja nivoa reke Zapadne Morave i Bjelice, pa smo uveli i vanrednu odbranu od poplava. Dežurstvo je bilo celu noć, na kritičnim mestima u naseljenim mestima Viča, preko puta kombinata u Guči, u Bugarčićima i Turici, gde se određen broj kuća plavi rekom - dodao je.

Kada je reč o selu Dljin, situacija je trenutno stabilna, ali i dalje postoje problemi sa pristupom pojedinim domaćinstvima.

- Trenutno imamo problem preko puta Jelen dola, gde su dve-tri porodice odsečene od sveta jer je Zapadna Morava preplavila njihov put koji koriste za dolazak do Požege i Lučana - istakao je načelnik opštinskog Štaba za vanredne situacije.

Poseban problem predstavlja i putni pravac Lučani–Pilatovići, koji je zatvoren za saobraćaj, dok dodatne teškoće stvaraju klizišta.

- Imamo problem sa putnim pravcem Lučani–Pilatovići zbog velikog vodostaja Morave i Bjelice. Put je zatvoren za saobraćaj. Uz obilne padavine pojavljuju se i klizišta. Imali smo nekoliko izraženih klizišta, ali smo ih sopstvenim snagama sanirali kako bi građani mogli koristiti putne komunikacije i kako kuće ne bi bile ugrožene. Imamo problem samo sa velikim površinama pod vodom. Nije bilo ugroženih građana niti stambenih objekata - zaključio je Vučićević.

Nadležne službe i dalje su na terenu, prate situaciju i rade na sanaciji posledica, dok je u pojedinim delovima opštine i dalje otežano kretanje zbog vode i oštećenih puteva.