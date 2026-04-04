Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković čestitao je danas svim studentima 4. april - Dan studenata.

"Svim studentima čestitam Dan studenata. Želim vam mnogo uspeha u učenju, stručnom usavršavanju, istraživačkom radu i da tokom akademskog puta steknete znanje i obrazovanje koje će vam omogućiti da budete uspešni u oblasti za koju ste se opredelili", naveo je ministar u čestitki.

Stanković je naglasio da je za funkcionisanje obrazovnog sistema vrlo važno striktno odvajanje politike od obrazovanja.

"Za univerzitet nije dobro da bude opterećen dnevnom politikom, jer time gubi na svojoj misiji, a studenti gube fokus kada je u pitanju sticanje znanja. Akademska zajednica treba da bude zajednica studenta i profesora zasnovana na znanju i vrlini. Misija univerziteta je misija posvećena sticanju znanja i stalnog usavršavanja i razvijanja slobodnog i kritičkog mišljenja", rekao je ministar.