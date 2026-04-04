Danas je Lazareva subota, u narodu poznata i kao Vrbica, jedan od najradosnijih praznika posvećenih najmlađima. Ovaj dan tradicionalno okuplja porodice, a posebno decu, za čije se zdravlje i sreću vezuju brojni običaji. Gradovi širom Srbije ispunjeni su grajom, venčićima i zvucima zvončića, koji simbolizuju radost i dolazak proleća.

- Lazarice su se nekad okupljale i pevale i ja sam pevala kao dete sa njima, lazarice i lazareve pesme - podseća baka Milenija, prisećajući se kako je Lazareva subota izgledala kada je ona bila dete. Na njenoj tezgi su venčići, zvončići i ukrasne korpice.

Nedaleko od nje je i baka Stanija sa šarolikom ponudom prazničnih rukotvorina. Ona kaže da je današnji praznik za sreću i zdravlje dece.

- To je dečiji praznik, za njihovo zdravlje i radost - ističe.

Lazareva subota u Vranju Foto: Tatjana Stamenković

Od dveju baka može se dobiti i ukrasna korpica na poklon. Velika gužva zabeležena je ispred Sabornog hrama Svete Trojice u Vranju, gde su se okupile brojne porodice sa decom, ali i bake i deke.