Slušaj vest

Danas je Lazareva subota, u narodu poznata i kao Vrbica, jedan od najradosnijih praznika posvećenih najmlađima. Ovaj dan tradicionalno okuplja porodice, a posebno decu, za čije se zdravlje i sreću vezuju brojni običaji. Gradovi širom Srbije ispunjeni su grajom, venčićima i zvucima zvončića, koji simbolizuju radost i dolazak proleća.

- Lazarice su se nekad okupljale i pevale i ja sam pevala kao dete sa njima, lazarice i lazareve pesme - podseća baka Milenija, prisećajući se kako je Lazareva subota izgledala kada je ona bila dete. Na njenoj tezgi su venčići, zvončići i ukrasne korpice.

Nedaleko od nje je i baka Stanija sa šarolikom ponudom prazničnih rukotvorina. Ona kaže da je današnji praznik za sreću i zdravlje dece.

- To je dečiji praznik, za njihovo zdravlje i radost - ističe.

Lazareva subota u Vranju Foto: Tatjana Stamenković

Od dveju baka može se dobiti i ukrasna korpica na poklon. Velika gužva zabeležena je ispred Sabornog hrama Svete Trojice u Vranju, gde su se okupile brojne porodice sa decom, ali i bake i deke.

Centar Vranja je na današnji praznik ispunjen dečjom grajom. Venčići se prodaju po ceni od 100 do 200 dinara, koliko koštaju i zvončići. Manje cvetne korpice mogu se naći za 50 dinara, dok za veće treba izdvojiti i do 600 dinara. Osim venčića, u ponudi su i slatke đakonije, medena srca i šećerna vuna, koji dodatno upotpunjuju prazničnu atmosferu.

