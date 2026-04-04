Slušaj vest

U cilju daljeg unapređenja zdravstvene zaštite i očuvanja već ukinutih lista čekanja, Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" organizovao je danas radnu subotu, te je realizovan pojačan obim diјagnostičkih pregleda, intervenciјa i operativnih zahvata iz oblasti kardiohirurgiјe i kardiologiјe.

Ova aktivnost predstavlja deo kontinuiranih napora Instituta da paciјentima obezbedi pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, uz maksimalno angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i stručnog kadra o čemu je za medije danas govorio direktor Instituta "Dedinje" prof. dr Milovan Bojić.

Svi zaposleni na radnim mestima

- Svi zaposleni Instituta su danas na svojim radnim mestima. Svaki deo radi u punom kapacitetu. Svi segmenti apsolutno rade zato što je naš Institut veoma tražena zdravstvena ustanova, kako iz zemlje tako i iz regiona. Videli smo da bi možda mogli da probijemo termin, da nam se ne bi počeo stvarati višak pacijenata. Rešili smo da obradujemo naše pacijente. Ovo je veoma važno da izrazim ponos na ceo naš kolektiv. Od čistačica do vrhunskih doktora i mlađih doktora, medicinskih sestara i tehničara, jer u ovom poslu svi radimo sa zadovoljstvom - kazao je dr Bojić.

Dr Milovan Bojić Foto: Dragana Udovicic

Kako je dodao, oni u ovom poslu žele da održe renome ove poznate zdravstvene ustanove.

- Duboko smo svesni koliko kardiovaskularne bolesti odnose ljudske živote, ne želimo da naši pacijenti čekaju duže na lečenje. Dedinje nema liste čekanja, a najtraženija je zdravstvena ustanova - rekao je on.

Prof. dr Bojić naglasio je da će i ove radne subote sve raditi normalno kao i radnim danima.

- Sve normalno po operativnom programu koji imamo svakog radnog dana. Načinom da ćemo mi možda raditi i sutra i naredne nedelje mi obećavamo građanima Srbije da liste čekanja neće biti, bez obzira što su pojačani zahtevi za našim uslugama, možda više nego ikad - rekao je danas direktor Bojić.

Foto: Marko Karović

Eliminišu liste čekanja

Prema rečima načelnika odeljenja preoperativne pripreme ove zdravstvene ustanove, dr Ivane Petrović, kada je u pitanju to odeljenje, postoje poprečni kreveti da bi se liste čekanja maksimalno savladale.

- Operativni program je otvoren i subotom i nedeljom. To donosi rezultat. Moram da kažem da je nama najvažnija bezbednost naših pacijenata i da i ih vratimo u kvalitetan i komforan život. Uprava je dala svoj maksimum da se uvode najvonije tehnologije. Pacijenti dobijaju najsavremenije procedure, tehnike. Naši lekari su na usavršavanjima svuda u svetu. Mislim da je to pravi put za uspeh i za pacijente i za našu lekarsku struku - rekla je danas dr Petrović.

Načelnik odeljenja ambulantno-polikliničkog dela dr Milijana Balević istakla je danas da oni svakodnevno, samo radnim danima obave preko 700 pregleda.

- Ono što je bitno reći, ovde se postavlja ta konačna dijagnoza, ovde se rade preventivni pregledi i ovde se obavlja finale svih tih dijagnostičkih procedura u smislu operativnog ili interventnog lečenja. Tako da pacijent izađe kompletno osposobljen za dalji život i funkcionisanje i rad u našem sistemu - kazala je dr Milijana Balević danas tokom radne subote Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Kurir.rs/ Telegraf