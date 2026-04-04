Direktor policije, general policije Dragan Vasiljević prisustvovao je, danas, u Banjaluci, svečanosti povodom obeležavanja Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Čestitajući praznik pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, direktor Vasiljević je naglasio da su pripadnici policije čelični stub bezbednosti i stabilnosti građana Republike Srpske i poručio da ovaj dan simbolizuje njihovu izuzetnu posvećenost, profesionalizam i istrajnost u službi zaštite građana i očuvanja javnog reda i mira.

Vasiljević je istakao da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ostvaruje izuzetnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, koja je dodatno osnažena kroz kontinuiranu komunikaciju između potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira.

„Zahvaljujući takvom odnosu, unapređujemo razmenu informacija, koordinaciju u borbi protiv svih oblika kriminala, kao i zajedničko delovanje u situacijama koje zahtevaju brz i efikasan odgovor“, izjavio je Vasiljević.

Dragan Vasiljević na Danu policije Republike Srpske u Banjaluci Foto: MUP Srbije

Direktor policije naglasio je da veza između policija Srbije i Srpske predstavlja istinsku, snažnu i neraskidivu sponu izgrađenu na zajedničkoj istoriji i pre svega poverenju, istakavši da saradnja dve policije predstavlja važan stub ukupnih odnosa naših zajednica, jer razmena iskustava i međusobna podrška doprinose efikasnijem suzbijanju svih oblika kriminala i jačanju bezbednosti u regionu.

„U današnjem savremenom svetu, koji iz dana u dan donosi nove izazove, naše policije stoje rame uz rame, oslonjene jedna na drugu, u mnogim vidovima borbi, počevši od organizovanog kriminala do visokotehnoloških bezbednosnih pretnji, kao i u oblasti borbe protiv terorizma, krijumčarenja narkotika i iregularnih migracija. Na svakom tom zadatku, ma koliko složen i zahtevan bio, naša zajednička odgovornost je da u patriotskom duhu ostanemo posvećeni profesionalnim standardima, poštovanju zakona i zaštiti svakog građanina“, naglasio je Vasiljević.

Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir uručio je direktoru policije Vasiljeviću priznanje „Zlatni znak policije“, kao izraz zahvalnosti za izuzetan doprinos jačanju i unapređenju profesionalne saradnje između policija Republike Srbije i Republike Srpske.

Svečanosti su prisustvovali i komandant Specijalne antiterorističke jedinice Igor Žmirić, načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak i komandant Žandarmerije Radoslav Repac.

U znak poštovanja prema stradalim pripadnicima, Vasiljević je položio venac na Centralnom spomen-obeležju, odajući počast njihovoj žrtvi i trajnom doprinosu očuvanju bezbednosti.