Slušaj vest

Kažu da jedna fotografija govori više od hiljadu reči, a upravo jedna takva, sa društvenih mreža, otkrila je priču koja je potresla mnoge.

Na Fejsbuk stranici "Žene Kaluđerice", korisnica Milena podelila je prizor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim - mali, sivi plišani meda, prljav i izgažen, leži nasred puta, okružen razbacanim delovima automobila.

Plišani meda ležao je zgažen po sred puta.

"Stanica Željka Milivojevića u Kaluđerici. Udes neki je bio, možda je nekom detetu ovo omiljeni meda... još uvek je tu...", napisala je ona uz fotografiju koja je brzo počela da se deli.

Na prvi pogled, samo zaboravljena igračka. Međutim, komentari ispod objave ubrzo su otkrili mnogo mračniju pozadinu.

Ljudi su u komentarima otkrili da se veče pre objave, u Kaluđerici dogodila ozbiljna saobraćajna nezgoda tokom policijske potere.

Incident se, prema tim navodima, odigrao na raskrsnici dve ulice, kada je vozilo koje je bežalo od policijske patrole izgubilo kontrolu i silovito udarilo u drugi automobil.

U vozilu koje je udareno su se nalazile majka i ćerka.

Foto: Fejsbuk Printscreen/Žene Kaluđerice

Jednoj osobi je pomoć ukazana na licu mesta, nakon čega je hitno prevezena u zdravstvenu ustanovu, gde joj se stanje dalje prati.

Očevici opisuju scene kao haotične i uznemirujuće - zvuk sirena, razbijeno staklo i delovi automobila razbacani po kolovozu.

Policija je brzo stigla i obezbedila mesto nesreće, dok je saobraćaj u tom delu naselja bio privremeno usporen.