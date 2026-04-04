Srce da pukne! Na mestu jezivog udesa u Kaluđerici ostao samo sivi meda... Iza zgažene igračke krije se strašna istina o policijskoj poteri! (FOTO)
Kažu da jedna fotografija govori više od hiljadu reči, a upravo jedna takva, sa društvenih mreža, otkrila je priču koja je potresla mnoge.
Na Fejsbuk stranici "Žene Kaluđerice", korisnica Milena podelila je prizor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim - mali, sivi plišani meda, prljav i izgažen, leži nasred puta, okružen razbacanim delovima automobila.
"Stanica Željka Milivojevića u Kaluđerici. Udes neki je bio, možda je nekom detetu ovo omiljeni meda... još uvek je tu...", napisala je ona uz fotografiju koja je brzo počela da se deli.
Na prvi pogled, samo zaboravljena igračka. Međutim, komentari ispod objave ubrzo su otkrili mnogo mračniju pozadinu.
Ljudi su u komentarima otkrili da se veče pre objave, u Kaluđerici dogodila ozbiljna saobraćajna nezgoda tokom policijske potere.
Incident se, prema tim navodima, odigrao na raskrsnici dve ulice, kada je vozilo koje je bežalo od policijske patrole izgubilo kontrolu i silovito udarilo u drugi automobil.
U vozilu koje je udareno su se nalazile majka i ćerka.
Jednoj osobi je pomoć ukazana na licu mesta, nakon čega je hitno prevezena u zdravstvenu ustanovu, gde joj se stanje dalje prati.
Očevici opisuju scene kao haotične i uznemirujuće - zvuk sirena, razbijeno staklo i delovi automobila razbacani po kolovozu.
Policija je brzo stigla i obezbedila mesto nesreće, dok je saobraćaj u tom delu naselja bio privremeno usporen.
Ipak, ono što je mnogima najviše zaparalo srce nije bio sam sudar, već prizor malenog mede na asfaltu. Da li je pripadao detetu koje je bilo u blizini? Da li je ispao iz automobila tokom siline udarca? Ta pitanja ostala su bez odgovora, a mali, zgaženi meda ostao je kao nemi svedok jedne noći koju neki nikad neće zaboraviti.