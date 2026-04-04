Tokom popodnevnih sati došlo je do incidenta na teritoriji opštine Požega, kada su u vozilu usled poplava ostala zaglavljena dva lica. Slučaj je odmah prijavljen policiji, a potom je hitno pozvana i vatrogasno-spasilačka služba.

- Sve se dogodilo oko 13 sati na putu Prijanovići - Pilatovići koji je poplavljen usled izlivanja reke Zapadne Morave. Dva lica su se našla u vozilu na tom putu, dubina vode je na jednom delu bila čak i preko metar ipo i oni su ostali zaglavljeni. Prizor je zaista bio užasan - kaže za RINU jedan od meštana.

Automobil zarobljen u poplavi
Vozilo zarobljeno u bujici kod Požege Foto: RINA

Na lice mesta odmah su stigla tri vatrogasca-spasioca kao i komandir iz požeške jedinice koji su uspešno, u akciji koja je trajala oko pola sata, izvukli zarabljene putnike.

Spasavanje automobila Izvor: RINA

- Oni su odmah brzo reagovali, uz pomoć sajle su izvukli auto na sigurno. Sve vreme su bili u komunikaciji sa ženom koja je bila suvozač govoreći joj da ne brine i da će sve biti u redu. Na svu sreću sve je prošlo bez većih problema, nijedan od putnika nije povređen. Mislimo da je u pitanju stariji bračni par - dodaje sagovornik.

Automobil zarobljen u poplavi
Spasioci izvukli par iz vozila zaglavljenog u bujici Foto: RINA

Lokalni put Prijanovići - Pilatovići usled izlivanja reke od juče je bio u prekidu. Na građane se apeluje da budu oprezni i da vode račune, dok se situacija na vodotokovima ne stabilizuje.

Kurir.rs/ Rina

