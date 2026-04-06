Slušaj vest

Ruskinja Anja (32) već četiri godine Srbiju naziva svojim domom. Međutim, prošlog avgusta, ona i njen suprug odlučili su se na veliku promenu. Za 20.000 evra kupili su imanje nadomak Sombora, a sada je, uz pomoć sopstvenih ruku i budžeta od još 15.000 evra, pretvaraju u dom iz snova.

Iako Anja radi kao web dizajnerka (kreira izgled sajtova i aplikacija), tastaturu je na kratko zamenila metlom i alatom, a jedan od poslednjih projekata za renoviranje bio je - stari svinjac.

Svinjac koji je postao "dvospratno" skladište

Anja se pre četiri godine preselila u Srbiju, a prošle godine i kupila kuću na selu.

Mnogi bi stari svinjac odmah srušili, ali Anja je u ovoj čvrstoj građevini od cigle videla potencijal.

Kako kaže, ranije u ovoj kući živela je baka koja je držala razne životinje, pa je svinjac bio centar domaćinstva.

"Iskreno, ja nikad ranije u životu nisam videla svinjac. Ali meni deluje da je baš pametno napravljen. Zidan je od čvrste cigle i u dobrom je stanju. Ima čak dva sprata! Prizemlje je bilo podeljeno na boksove, a gornji sprat je verovatno služio za seno", objašnjava Anja.

Ona i suprug su već zasukali rukave - izbacili su sav otpad, pomeli podove i odlučili da ovaj objekat, dok ne smisle šta ce s njim u budućnosti, koriste kao privremeno skladište za građevinski materijal - ciglu i šljunak.

Svinjac je od čvrstog materijala i ima potencijal.

Šta raditi sa planinom kukuruza?

Tokom čišćenja, na gornjem spratu svinjca zateklo ih je iznenađenje - ogromna količina klipova kukuruza.

"Prvo smo mislili da njima ložimo peć sledeće zime. Ali su nam ljudi rekli da kukuruz brzo sagori, daje malo toplote i može da zapuši dimnjak. Sada razmišljamo šta da radimo s njim i rado ćemo saslušati savete onih koji imaju iskustva", poručuje Anja.

Anja iz Rusije i njen partner su počistili svinjac i bacili sve nepotrebne stvari.

Plan renoviranja: 15.000 evra i mnogo truda

Anja i njen suprug planiraju da većinu radova obave sami kako bi uštedeli. Njihov plan troškova je precizan:

Izolacija : 3.000 evra (jer je kuća stara i to je prioritet).

: 3.000 evra (jer je kuća stara i to je prioritet). Grejanje : 1.500 evra (odlučili su se za klime).

: 1.500 evra (odlučili su se za klime). Kupatilo i kuhinja : 4.000 evra.

: 4.000 evra. Kozmetički radovi: 3.000 evra za podove, krečenje i sanaciju zidova.

Zanimljivo je da ne žele da menjaju stara vrata i prozore jer im se dopada njihov izgled, iako su svesni da možda nisu energetski najefikasniji.

Prvi meseci seoskog života

Iako su se uselili pre samo nekoliko meseci, već su uradili mnogo. Postavili su betonsku stazu oko temelja kako bi sprečili vlagu, popravili krov i uveli struju u celoj kući.

"Kupili smo novi frižider i napravili mali kutak za kafu. Sada radimo na spavaćoj sobi i brusimo zidove. Učimo kako da živimo u ovoj kući i navikavamo se na seoski život", kaže Anja.

Od preduzetništva do vojvođanskog mira

Anja je veoma kreativna osoba. U Rusiji je vodila radnju za pečate, a u Srbiji stalno istražuje nove poslovne ideje - od izrade sveća do prodaje listova za samorefleksiju na internetu. Ipak, njen glavni posao veb dizajnerke omogućava joj da radi od kuće, što je idealno za život 20 kilometara od Sombora.