Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv - to mogu da urade na ovim lokacijama:

Bogatić, Uzveće 9-14 časova

Golubac, Manastir Tumane, autobus 7-14 časova

Šabac, Majur, Mesna zajednica 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.