Praznik Cveti uvek pada u nedelju, dan posle Lazarove subote. Slavi se u svim hrišćanskim zemljama, ali sa neznatnim razlikama u običajima. Cveti su praznik kojim se obeležava ulazak Isusa Hrista u Jerusalim. U narodu se kaže da danas treba ubrati cvet, jer će se tako ispuniti svaka vaša želja.

Na kraju šeste nedelje Velikog Vaskršnjeg posta su Cveti i proslavlja se svečani ulazak Isusa Hrista u Jerusalim. Praznik uvek pada u nedelju.

Cveti su dobile ime po cvetnoj grančici palme koju je Isus Hrist nosio u ruci prilikom ovog događaja.

Prema hrišćanskom predanju, Hristos je, praćen svojim učenicima, krenuo iz Vitanije u Jerusalim. Glas o dolasku Spasitelja i vaskrsenju Lazara brzo se širio, pa su mu se mnogi pridružili.

Na ulazu u grad narod ga je dočekao prostirući haljine na put i mašući granama palme, uzvikujući "Osana sinu Davidovu".

Cveti su pokretni hrišćanski praznik, jer zavise od datuma Vaskrsa i obeležavaju se nedelju dana ranije.

Na Cveti treba započeti neki posao

Iako je veliki praznik, veruje se da na Cveti treba započeti neki posao ili doneti važnu odluku.

Takođe, postoji običaj da se zasade lan i kupus, jer se veruje da će rod biti bolji.

Narodni običaji na Cveti

U znak sećanja na doček Hrista, kod nas je običaj da devojke i deca rano ujutru beru cveće.

Veruje se da onaj ko prvi ubere cvet može da poželi želju koja će se ispuniti.

U nekim krajevima cveće se ostavlja napolju u vodi da prenoći, dok se u gradovima unosi u kuću i stavlja u vodu sa prstenjem, kojom se deca umivaju – za zdravlje i sreću.

Nekada je postojao običaj da se ceo dan šeta okićen cvećem, a momci su devojkama poklanjali bukete koji su nosili skrivene poruke.

Na ovaj dan stavlja se i:

vrbova grančica – za napredak

dren – za zdravlje

ljubičice – za vernost i ljubav

Danas je, drugi put tokom posta, dozvoljeno jesti ribu.

Narodni praznik

Cveti se proslavljaju od prvih hrišćanskih vremena, a u Srbiji imaju i istorijski značaj – na ovaj dan 1815. godine u Takovu je podignut Drugi srpski ustanak, piše Užice Media.

