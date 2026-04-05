Slušaj vest

Pobednik nacionalnog takmičenja Innovation for Nuclear (I4N) Srbija 2026 je Đorđe Đorđević iz Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM-a).

Nacionalno takmičenje, koje organizuje Srpsko nuklearno društvo kroz svoju Mrežu mlade generacije kao deo zvaničnog I4N programa Evropskog nuklearnog društva, održano je u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu. Timovi iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca predstavili su inovativna rešenja u oblasti primene nuklearnih tehnologija i srodnih disciplina. Pobednik će predstavljati Republiku Srbiju na evropskom finalu takmičenja, koje organizuje Mreža mlade generacije Evropskog nuklearnog društva (ENS YGN) u Edinburgu.

Foto: Srbatom

„Čestitamo Đorđu Đorđeviću pobedniku nacionalnog takmičenja u nuklearnim inovacijama, koji je svojim radom i znanjem na najbolji način predstavio potencijal mladih stručnjaka u Republici Srbiji. Posebno nas raduje što je deo našeg kolektiva i što svojim uspehom doprinosi jačanju stručnih kapaciteta u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednosti. Podrška ovakvim inicijativama od ključnog je značaja za razvoj domaćih kadrova, bez kojih dugoročni razvoj nuklearnog sektora u Republici Srbiji nije moguć. Jačanje „ljudske infrastrukture“ predstavlja osnovu za održiv, bezbedan i strateški razvoj ovog sektora“, izjavio je direktor SRBATOM-a, Slađan Velinov.

Takmičenje I4N Srbija 2026 ima za cilj afirmaciju nuklearne struke i povezivanje akademske zajednice sa industrijom, sa posebnim fokusom na mlade stručnjake. Budući nosioci razvoja ovog sektora su upravo studenti, istraživači i učenici koji tek ulaze u naučno-tehnološke oblasti. Takmičenje je deo panevropske inicijative Innovation for Nuclear (I4N), koja okuplja multidisciplinarne timove mladih stručnjaka sa ciljem razvoja inovativnih ideja u oblasti primene nuklearnih tehnologija.

