Preminuo je Radoš Smiljković, univerzitetski profesor, političar, diplomata i jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije. Smiljković je preminuo u 92. godini, ostavivši iza sebe bogatu akademsku, političku i diplomatsku karijeru. Bio je u braku sa suprugom Hasnijom (1934—2017), rođenom Kamešničanin, ima sinove Srđana i Igora.

Rođen 29. septembra 1934. godine u Počekovini kod Trstenika, Smiljković je 1952. završio Učiteljsku školu u Jagodini, a potom je diplomirao na Grupi za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1959. godine. Postdiplomske studije završio je 1964. godine na Višoj školi političkih nauka, gde je četiri godine kasnije odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Savez komunista u samoupravljanju".

Najveći deo svog radnog veka proveo je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je od 1961. godine radio kao asistent, predavač, docent, vanredni i redovni profesor političke sociologije. Tokom karijere obavljao je i dužnosti šefa katedre i dekana Fakulteta u periodu od 1985. do 1987. godine, a bio je i predsednik Saveta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Političku karijeru započeo je rano, postajući član Komunističke partije Jugoslavije 1950. godine, sa svega 16 godina. Od 1968. do 1974. godine bio je poslanik u Saveznoj skupštini SFRJ, nakon čega je obavljao više visokih funkcija u Savezu komunista Srbije, Savezu komunista Jugoslavije i Socijalističkoj partiji Srbije.

Značajan trag ostavio je i u diplomatiji. Bio je ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Bugarskoj od 1993. do 1998. godine, a zatim i u Austriji od 1999. do 2000. godine.

Tokom duge naučne karijere, Radoš Smiljković objavio je više od 20 knjiga i oko 200 naučnih radova iz oblasti političkog i samoupravnog organizovanja, kao i uloge Saveza komunista.