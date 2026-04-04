Česti odroni na putu kroz planinske useke, a evo kako je na graničnim prelazima: Presek stanja na putevima u Srbiji
Vozači koji prolaze kroz planinske useke treba da budu oprezni pošto su odroni na tim deonicama česti nakon kišnih dana, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim rampama i graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila.
Uslovi za vožnju su danas bolji nego prethodnih dana, ali je moguća pojava magle u večernjim satima, naveo je AMSS.
