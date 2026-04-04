Nastavak aprila i vaskršnji praznici doneće i više nego promenljivo vreme.

U nedelju i ponedeljak pod uticajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska biće sunčano i veoma toplo, jer će sa jugozapada i sa Mediterana doći do priliva osetno toplije vazdušne mase. Povremeno se očekuje i umerena oblačnost.

Maksimalna temperatura biće preko 20 stepeni, u ponedeljak i do 25 stepeni.

Foto: Printscreen/nmmb

Od utorka se očekuje postepeni pad temperature vazduha, ali će one biti u skladu sa prosečnim vrednostima.

Jače zahlađenje uslediće u četvrtak i na Veliki petak i tada će biti promenljivo oblačno, a kiša i pljuskovi očekuju se uglavnom u južnim i u brdsko-planinskim predelima Srbije.

Zahlađenje će uslediti zbog priliva hladne vazdušne mase sa istoka Evrope i iz Rusije.

Foto: Printscreen/nmmb

U subotu i za Vaskrs biće još hladnije. U celoj Srbiji biće veoma hladno, ponegde sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima može biti čak i snega.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu oko 10 stepeni, što su vrednosti za 7-8 stepeni niže od prosečnih.

Kurir/Telegraf

