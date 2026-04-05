Srpska pravoslavna crkva i vernici u nedelju, 5. aprila slave praznik Cveti, koji se slavi u svim hrišćanskim zemljama, ali s neznatnom razlikom u običajima. Tim povodom Kurir čitaocima daruje ikonu Ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, sa zlatotiskom i molitvom.

Cveti su pokretni hrišćanski praznik kojim se obeležava Hristov ulazak u Jerusalim. Ovo znači da se ovaj praznik proslavlja u zavisnosti od toga kada je Uskrs, jer se praznuje nedelju dana ranije. Ustanovljen je u Jerusalimu krajem IV veka, za uspomenu na poslednji, carski i svečani ulazak Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim, i na poslednju nedelju njegovog života.