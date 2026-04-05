Ovog jutra na jugozapadu, jugu i jugoistoku očekuje se lokalna pojava slabog prizemnog mraza, ali tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Jutarnja temperatura kreće se od 2 do 9 °S, a najviša od 18 do 22 °S.

Narednih dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, do utorka (07.04.) i toplije sa najvišim dnevnim temperaturama u većini mesta od 18 do 24 °S,.

Međutim, već od srede (08.04.) će maksimalna temperatura biti u padu i kretaće se u intervalu od 12 do 18 °S.