Slušaj vest

Beogradski nadbiskup, kardinal Ladislav Nemet poručio je u Uskršnoj poslanici da "noć i tama vladaju na našim ulicama, u našim državama, na različitim kontinentima" i poručio da "Uskrs bude vreme borbe za mir".

"Uspeli smo u toku poslednjih nekoliko godina da uništimo mir u svetu, proizveli ratove među državama, ratove na našim ulicama. S pravom se pitamo: kuda ide ovaj svet i naše društvo? Zar ni Bog ne gleda na nas u ovom trenutku da bi promenio naša srca? Nalazimo se kao u tami, kao da smo zakopani u neke nestvarne grobove", konstatovao je Nemet, koji je poslanicu pročitao u sedištu beogradske nadbiskupije.

Poručio je da Uskrs treba da bude vreme borbe za mir i da ne dolazi sam od sebe.

"Mir se gradi, za mir treba se zalagati, boriti", rekao je Nemet i zapitao kako se boriti.

"Pokazuje nam Isus. On se predstavlja kao Kralj mira, dok se oko njega sprema rat. On je miran, dok druge obuzima nemir nasilja. On je sama nežnost i uzdržanost, dok drugi uzimaju u ruke mačeve i toljage. Dobar, dok se tama sprema prekriti zemlju, dok se kuje plan njegove osude na smrt. Kao kralj mira, Isus želi pomiriti svet u zagrljaju oca i srušiti svaki zid koji nas deli od boga i bližnjega, jer on je mir naš", naglasio je Nemet.

Pozvao je da učinimo sve da ne budemo jedni drugima prepreka, nego braća i sestre koji pomažu ohrabrenjem, strpljenjem i milosrdnim zalaganjem.

Pominjući događaje iz istorije Crkve, on je naveo da "život sa kamenim srcem, znači kad sam ja uvek u središtu, moja udobnost, moja istina, moji interesi".

"Moja vlast, moja država uvek prva, po svaku cenu, pa i po cenu hiljade i hiljade, desetine hiljada ubijenih, ponajviše dece, žena i starijih osoba. Ne gleda se na dostojanstvo ljudi, na želju većine za mirnim životom, nego po svaku cenu moju zaradu, moju volju", nastavio je Nemet.

Kako je naglasio, "Život po duhu je kad Hrist ima prostora u meni: kad njegovo jevanđelje, njegova blagost, njegovo milosrđe oblikuju moje odluke, ponašanje i vrednost".