Vozače danas očekuju dobri uslovi za vožnju, ali na deonicama pored reka i u kotlinama zbog magle može biti slabija vidljivost, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Očekuje se nešto slabiji intezitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane ali se očekuje da će se tokom popodneva i večeri pojačati na prilazima većih gradova.

Prohodnost puteva je dobra i u višim planinskim predelima kao i na putevima koji vode ka zimskim centrima.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim ni na teretnim terminalima graničnih prelaza.