AMSS
AMSS: Dobri uslovi za vožnju, moguća magla pored reka i u kotlinama
Slušaj vest
Vozače danas očekuju dobri uslovi za vožnju, ali na deonicama pored reka i u kotlinama zbog magle može biti slabija vidljivost, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Očekuje se nešto slabiji intezitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane ali se očekuje da će se tokom popodneva i večeri pojačati na prilazima većih gradova.
Prohodnost puteva je dobra i u višim planinskim predelima kao i na putevima koji vode ka zimskim centrima.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim ni na teretnim terminalima graničnih prelaza.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši