Slušaj vest

Vozače danas očekuju dobri uslovi za vožnju, ali na deonicama pored reka i u kotlinama zbog magle može biti slabija vidljivost, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Očekuje se nešto slabiji intezitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane ali se očekuje da će se tokom popodneva i večeri pojačati na prilazima većih gradova.

Prohodnost puteva je dobra i u višim planinskim predelima kao i na putevima koji vode ka zimskim centrima.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim ni na teretnim terminalima graničnih prelaza.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoGAĐALI SU ŠKOLE, OBDANIŠTA, BOLNICE! Krvavi 5. april 1999. ostaje urezan kao jedan od najužasnijih dana NATO agresije - ubijeni civili nisu imali šanse!
NATO bombardovanje
Društvo"El Ninjo" nam donosi 4 toplotna talasa i superćelijske oluje: Ovo je detaljna prognoza za leto 2026.
leto vrućina velike vrućine toplotni talas toplo vreme Srbija Beograd
DruštvoDanas je crveno slovo i veliki praznik Cveti: Stari običaj ne treba zaboraviti, uberite cvet ali obavezno proverite koju simboliku nosi
shutterstock-694770805.jpg
DruštvoToplo i prijatno vreme do utorka, a od srede opet promena: RHMZ izdao najavu, evo šta nas sve čeka u narednim danima
whatsapp-image-20240406-at-1.55.53-pm.jpg