Uskršnje jaje iscrtano voskom u Hrvatskoj se naziva pisanica

Slušaj vest

Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet izjavio je da mir počinje od svih ljudi pojedinačno, uz poruku da je u današnjem svetu, u kom je lako da se širi jezik mržnje, neophodan jezik razumevanja i istine.

Kardinal Nemet na Veliku subotu je predvodio Uskrsno bdenje u Katedrali Uznesenja Blažene Device Marije.

Deo pravoslovnih hrišćana širom sveta koji koji pripadaju crkvama zapadnog obreda danas proslavljaju najveći hrišćanski praznik - uskrsnuće Isusa Hrista.

Uskrsnuće sina Božijeg temelj je hrišćanske vere, obnova života, simbol neuništivosti duha na kome počiva vera u Boga.

Prema hrišćanskom verovanju, Hrist je uskrsnuo trećeg dana posle smrti. Prema jevanđeljima, događaj se zbio na Isusovom grobu, a radosnu vest je ženama mironosicama, saopštio arhanđel Gavrilo.

Praznik započinje odlaskom na svečanu službu, koja podseća da je Isus Hrist, Mesija, koji se ovaplotio od Duha Svetoga i deve Marije i postao čovek, došao u ovozemaljski život da bi svojom žrtvom na krstu spasio sav ljudski rod od greha, a potom je uskrsao iz mrtvih.

Običaj je da vernici na uskršnju misu ponesu uskršnja jaja i hranu, koje sveštenik zatim blagoslovi.

Za Uskrs, svuda je uobičajeno bojenje jaja, prvenstveno u crvenu boju, koja predstavlja simbol novog života.

Prema predanju, prva jaja je caru Tiberiju poklonila Marija Magdalena, koja je u Rim došla sa porukom o vaskrsenju.

Jaje je simbol obnavljanja prirode i života i kao što badnjak goreći na ognjištu daje posebnu čar božićnoj noći, tako isto uskršnje crveno jaje znači radost i za one koji ga daju i za one koji ga primaju.

Uz bogatu trpezu okuplja se porodica, kreće u zabavnu potragu za skrivenim jajima, negde se nadmeću za najjače.

Ovaj veliki praznik doneo je i veliki broj običaja koji se razlikuju od zemlje do zemlje.