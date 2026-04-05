U selu Straža kod Vršca u staroj oronuloj kućiu teškim uslovima živi porodica Jovanović, otac Danijel sa troje dece petogodišnjim Jovanom, šestogodišnjom Svetlanom i osmogodišnjom Ivanom, koje je ostavila majka.

Humanitarac iz Vranja Marko Nikolić objavio je na svom Instagram profilu potresnu priču o mališanima koji žive bez majke, sa ocem koji se svim silama bori da im obezbedi sve što im je neophodno.

- Troje male dece. Troje divne dece. Detinjstvo im nije bilo igra, već borba. Odrastaju u teškim uslovima, uz oca koji je ostao sam da ih podiže i bori se za svaki njihov dan. Majka ih je, kako sami kažu, ostavila. I od tada, oni ne traže mnogo, samo malo mira, sigurnosti i topline doma - napisao je Nikolić i dodao:

- Ali uprkos svemu, nisu izgubili osmeh. Nisu izgubili veru. I baš zato, ova priča nije priča o bedi. Ovo je priča o snazi. O ljubavi. O ljudima koji nisu okrenuli glavu. Jer kada deca pate, ne postoji podela. Postoji samo jedno - da budemo ljudi.

Mališani imaju teško detinjstvo

Potresne reči mališana

Dečak Joca kaže da njihova mama nije tu.

- Mama nije tu otišla je... - kratko će dečak, dok njegova sestra dodaje:

- Mnogo nam je krivo što nas je ostavila... Hoću samo da tata bude živ i zdrav. Mnogo brine o nama.

Otac Danijel priznaje da je teško hraniti troje dece ali da se bori koliko može.

- Ja svoju decu sam izdržavam, želim da ih izvedem na pravi put. Najteže mi je što su ostala sama - kratko će skromni Danijel.

Mali Joca ima skromne želje - da ima puno čokolade, čokoladno mleko i bicikl.

Renoviranje kuće

Humanitarac je obećao da će mu te želje biti ispunjene, a na svom profilu je objavio i da će rekonstruisati njihovu kuću i obezbediti im sve uslove za život i bezbrižno detinjstvo.

- Ovo nije samo pomoć… Ovo je dokaz da još uvek postojimo kao ljudi. Da još uvek znamo da volimo, da osetimo, da pružimo ruku. Zajedno gradimo dom. Zajedno vraćamo veru. Zajedno menjamo živote. I zapamtite - snaga nije u pojedincu. Snaga je u nama svima - poručio je Nikolić.