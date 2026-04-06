U Srbiji ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana toplo, iznad većeg dela uglavnom pretežno sunčano.

Na severu malo i umereno oblačno, posle podne i uveče povećanje oblačnosti ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od dva do 10 stepeni, a najviša od 21 do 25, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša na Veliku subotu

- Narednih dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz postepeni pad temperature. Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom očekuje se u subotu.

Detaljna prognoza RHMZ-a po danima

Utorak

- Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. U brdsko-planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, a u istočnoj Srbiji jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 12 stepeni, a najviša od 17 do
21 - prognozira RHMZ i dodaje:

Sreda

- Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. U brdskoplaninskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak, severozapadni. Najniža temperatura od četiri do stepeni, a najviša od 14 do 17.

Četvrtak

Prema najavi RHMZ-a i u četvrtak se nastavlja promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo.

- U brdskoplaninskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od jedan do pet stepeni, a najviša od 13 do 17.

Vreme za Vaskrs

Kucanje jajima simboliše Isusovo vaskrsenje Foto: Dusko Jaramaz / Xinhua News / Profimedia

Što se tiče prognoze za narednih pet dana od 10. do 14. aprila RHMZ najavjuje umereno do potpuno oblačno vreme povremeno sa kišom, a dnevne temperature će biti u padu.

I Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavio je da bi za naredni vikend uz jače pogoršanje moglo uslediti dalje zahlađenje sa maksimumima od jedan do devet stepeni Celzijusa.

- Ukoliko se ovakva sinoptika zaista održi snežna granica bi se spustila na oko 600 metara nadmorske visine, potencijalno i malo niže ako padavine budu jake. Ponovo bi počeo jak severozapadni vetar i bura duž Jadrana. Ciklon bi oko 13. aprila odmakao od nas, ali bi se relativno hladno vreme zadržalo i narednih dana, a ukoliko je proračun mesečnog ECMWF-a tačan relativno hladno bi ostalo sve do oko 20. aprila - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i zaključio da će do sredine nedelje biti toplo, a zatim se vraća hladno vreme. 

