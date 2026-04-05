Aleksandra grad zamenila selom i spasla školu: Ministarka Žarić Kovačević posetila majku sedmoro dece u Velikom Bonjincu FOTO
Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, zajedno sa državnim sekretarom Đorđem Dabićem, posetila je danas opštinu Babušnica, gde je obišla višečlanu porodicu, prisustvovala duhovnom saboru u manastiru Sveti Đorđe i razgovarala sa predstavnicima lokalne samouprave o daljem unapređenju mera podrške porodicama.
Tokom posete, ministarka Žarić Kovačević poručila je da je cilj države da jednako brine o svim svojim građanima,bez obzira na to da li žive u velikim gradovima ili u manjim, seoskim sredinama, ukazujući na značaj ulaganja u život i budućnost srpskih sela, uz očuvanje tradicije i duhovnih vrednosti.
U selu Veliko Bonjince ministarka je obišla porodicu Aleksandre Bunić, samohrane majke sedmoro dece, koja se, nakon teškog životnog perioda i gubitka supruga, pre dva meseca iz Niša doselila u ovo mesto. Ovom prilikom uručeni su paketi pomoći i prigodni pokloni za decu.
Ovom prilikom, istaknuto je da su upravo ova deca, uzrasta od tri do 12 godina, doprinela opstanku Osnovne škole „Mladost“ u selu, koja će zahvaljujući njima nastaviti sa radom. Do njihovog dolaska školu je pohađalo svega petoro učenika, a u planu je i pokretanje mešovite predškolske grupe u okviru škole.
Žarić Kovačević je naglasila da su ovakve situacije jasan poziv državi da bude još prisutnija i da reaguje onda kada je podrška najpotrebnija. Kako je navela, ovakve priče dodatno obavezuju da se deluje solidarno, odgovorno i pre svega ljudski, jer je naša dužnost da budemo oslonac svim porodicama, objasnila je ministarka.
Tokom posete manastiru Sveti Đorđe, gde je održan Duhovni sabor - trpeza ljubavi, ukazano je na značaj negovanja tradicije i zajedništva, kao temelja opstanka lokalnih zajednica.
Žarić Kovačević je pohvalila opštinu Babušnica zbog odgovorne i posvećene politike podrške porodicama, ističući da se iz lokalnog budžeta sprovodi niz mera populacione politike, poput finansijske podrške roditeljima i podsticaja za nezaposlene majke i pomoći mladim bračnim parovima.
Takođe, pažnja je posvećena deci i mladima kroz besplatne užine, podršku učenicima, pomoć deci sa invaliditetom, kao i kroz dodelu studentskih stipendija. Ocenjeno je da ovakvi primeri pokazuju da i manje lokalne samouprave mogu da kreiraju kvalitetne mere kada postoji jasna politika i volja da se pomogne porodicama.
Ministarka je pozvala opštinu Babušnica, kao i sve druge lokalne samouprave, da prate javne pozive Ministarstva i apliciraju za sredstva, naglašavajući da je država pouzdan partner u realizaciji dobrih ideja i unapređenju uslova za život porodica. Inače, Osnovna škola „Mladost“ i manastir Sveti Đorđe ove godine obeležavaju 160 godina postojanja.