Patrijarh Porfirije služio je danas, na praznik Cveti, liturgiju u Hramu Svetog Save na Vračaru i poručio vernicima da ne dozvole da im vera postane ideologija, navodeći da ih Gospod poziva na preobražaj i pokajanje.

"Braćo i sestre, pošto je Gospod probudio iz sna smrti Četvorodnevnog Lazara i pošto je sestra Lazareva umila noge skupocenim mirom Gospodu i svojom kosom ih obrisala, skupilo se mnoštvo naroda da vidi to čudo, ali i da proslavi Onog koji je čudo učinio. A onda iz Vitanije, gde je Lazar sa svojim sestrama živeo, u predgrađu Jerusalima, Gospod se uputio ka svetom gradu Jerusalimu praćen rekom ljudi među kojima je bilo različitih raspoloženja i doživljaja samog Gospoda. Jedni su došli da Mu se poklone, da Ga proslave, drugi su došli iz znatiželje", rekao je patrijarh u svojoj besedi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Kako kaže, neki su tada došli da proveravaju Gospoda, budući da su o sebi mislili da su pravedni, jer spolja drže Božje zapovest i dodao da i danas ima takvih među nama.

"Ispunjavamo zakon spolja, ali se ne trudimo da se iznutra upodobimo duhu Jevanđelja i duhu reči Božje. Hoćemo pravednost bez pokajanja, hoćemo mir bez praštanja, hoćemo zajednicu i jedinstvo bez ljubavi. Često, dakle, spolja ispunjavajući zakon ostavljamo svoje srce neizmenjenim", kaže Porfirije.

Patrijarh ističe da ne vidimo svoj život u crkvi kao mogućnost da budemo bolji, nego mislimo da smo privilegovani zbog toga što imamo mogućnost da druge proveravamo i lovimo u njihovim greškama.

"Da drugima sudimo, da proglasimo sebe za zaštitnike prave vere i prave Crkve, Crkve Hristove. Gospodu je potreban preobražaj i pokajanje na šta nas On poziva i zato smo udostojeni ljubavi Njegove i pažnje Njegove. Evo, praćen mnoštvom ljudi među kojima, dakle, postoje različiti duhovi, Gospod ide u Jerusalim, u sveti grad, i to ide na magaretu. A već se mnogi pitaju da li je On Mesija, mnogi iznutra i slute da On jeste Mesija, ali način na koji ulazi u sveti grad suprotan je onom čemu su ih učili prvosveštenici, fariseji i sadukeji", rekao je Porfirije.

Suprotno je jer su, kako kaže, očekivali političkog revolucionara, reformatora i da im On rešava dnevne, socijalne, političke, psihološke i svake druge probleme.

"Očekivali su od Njega da bude vojskovođa, da bude car, da osvoji čitav svet, da sve pokori sebi i onima koji ga slede, tj. izabranom narodu Božjem. A evo, Gospod, kako prorok Zaharija prorokuje, ulazi smireno na magaretu, hoteći da pokaže da Njegovo carstvo nije odavde, nego da je to carstvo Božje, da je carstvo Njegovo carstvo odozgo i ono silazi među nas da bismo mi mogli da postanemo građani i žitelji tog carstva. Silazi među nas tako što je Gospod postao sve što mi jesmo, poistovetio se sa nama u svemu i po svemu, osim u grehu. Stoga ide u Jerusalim da se sa nama poistoveti i u smrti, da bi tu smrt razorio, da bi uništio najvećeg i poslednjeg našeg neprijatelja, da bi nam darovao život večni zagrlivši nas i čineći da mi budemo deo Njegovog tela, deo Njegove Crkve, čineći nas da budemo deo Njegovog Carstva", naveo je patrijarh.

Porfirije ističe da se Isus Hrist nije uklapao u farisejsku ideologiju.

"Fariseji su, dakle, oni koji zauzimaju visoke pozicije u najvišem sloju vere, protiv Hrista, protiv Gospoda, jer se On ne uklapa u njihov koncept. Pogrešno su razumeli. On dolazi da bismo se mi uklopili u Njegov koncept, da bismo mi ušli u Njegov zagrljaj, u Njegovo naručje, da bismo se mi proširili, a ne zbog toga da bismo mi Njega suzili i pravili Ga po svojoj slici i prilici i po svojoj logici. On se ne uklapa u njihovu ideologiju, braćo i sestre, i to je ono čega i mi danas treba da se čuvamo, da nam vera ne postane ideologija, da ne mislimo da je to oruđe kojim treba da ulazimo u različite prostore i kontekste", poručio je patrijarh.

Liturgiji su prisustvovali episkop novobrdski Ilarion, protojereji-stavrofori Radivoje Panić i Dimitrije Kasapis, protojereji Nenad Jovanović, Dragan Šovljanski i Branislav Kličković, jereji Nemanja Kalem, Miroslav Vasić i Dalibor Stojadinović, protođakoni Dragan Radić, Radomir Vrućinić i Mladen Kovačević, đakoni Vasilije Perić, Lazar Ristić i Vladimir Jović.

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Cveti, dan kada je Isus Hristos ušao u Jerusalim.