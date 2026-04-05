Dolazak jedne majke promenio je sudbinu celog sela na jugoistoku Srbije! Aleksandra Bunić (31) sa sedmoro dece doselila se nedavno u Veliko Bonjince kod Babušnice, gde je pronašla novi dom i spasla i seosku školu od zatvaranja.

Pre samo dva meseca ova mlada žena iz Niša započela je potpuno novi život, vođena željom da svojoj deci obezbedi sigurnost, mir, zdravu sredinu i budućnost. Aleksandra sa svojim ćerkicama i sinom trenutno živi u kući koju planira da otkupi putem konkursa Ministarstva za brigu o selu. Petoro dece već je upisano u lokalnu osmoletku "Mladost", a na jesen će i mala Dunja krenuti u prvi razred. Zahvaljujući njima ova obrazovna ustanova neće staviti ključ u bravu.

Tragedija i sudbina

- Još kao mala dolazila sam ovde sa očuhom. Ovo mesto je za mene oduvek predstavljalo mir i spokoj. Kao da mi je sudbina odredila da se ovde vratim i započnem novi život - priča za Kurir Aleksandra, čiji se život promenio iz korena nakon što joj je suprug tragično nastradao 2023. godine.

Aleksandra se s decom doselila iz Niša u Veliko Bonjince

Ostala je sama sa sedmoro dece uzrasta od tri do 12 godina.

- Morala sam da pronađem dom za nas. Zvala sam mnoge ljude i organizacije, tražila bilo kakvu priliku. Sasvim slučajno sam na oglasima pronašla ovu kuću u Velikom Bonjincu i odmah kontaktirala s vlasnicom - priseća se ona.

Dogovor je brzo postignut. Kuću trenutno iznajmljuje, a u planu je otkup preko državnog konkursa.

- Kirija iznosi 70 evra dok ukupni mesečni troškovi sa računima za struju i vodu izađu oko 20.000 dinara, što je znatno manje nego u Nišu, gde sam samo za stan izdvajala 250 evra.

Porodica se preselila na Sretenje, a najveća briga ove brižne majke bila je kako će deca prihvatiti život na selu.

- Plašila sam se njihove reakcije, ali su me iznenadili. Oduševljeni su. U školi su ih lepo prihvatili, brzo su se uklopili. Zahvaljujući njima škola neće biti zatvorena, a čula sam da će od septembra biti otvorena i predškolska grupa - nada se Aleksandra.

Ova vest za nju ima poseban značaj jer joj otvara mogućnost i da počne da radi. Po struci je frizerka i planira da u selu pokrene sopstveni biznis.

- To bi mi mnogo značilo, da mogu da zarađujem i obezbedim deci još bolje uslove za život - kaže kroz osmeh Bunićeva.

Pomaže i selo

Da dolazak ove porodice ima veliki značaj za celo selo, potvrđuje za Kurir i predsednica opštine Babušnica Ivana Stojičić.

- Odmah smo obišli Aleksandru i njenu decu i pružili im podršku. Pomogli smo oko infrastrukture, izgradnje septičke jame, a tu smo i za realizaciju kupovine kuće, čija će cena biti oko 10.000 evra - kaže Stojičićeva i ističe da je interesovanje za život na selu u porastu, te da je u poslednjih pet godina čak 40 porodica kupilo kuću putem državnih konkursa:

- Veliko Bonjince ima oko 120 stanovnika. Otvorena je nedavno i fabrika peleta, a zahvaljujući ovoj deci škola "Mladost" neće biti zatvorena. Pre njih je imala samo petoro đaka. Planiramo i otvaranje predškolske grupe - potvrđuje predsednica.

Inače, škola, koja ima osam razreda, renovirana je pre tri godine uz pomoć Ministarstva prosvete, dok je opština obezbedila nove sanitarne čvorove. Ove godine, zajedno sa seoskom crkvom, obeležava 160 godina postojanja.

Za Aleksandru i njenu decu, međutim, najvažnije je nešto drugo.

- Ovde smo pronašli mir i sreću. Imamo krov nad glavom, dvorište, njivu i planiramo da ostanemo. Verujem da će sela ponovo oživeti zahvaljujući deci i mladima koji se vraćaju - poručuje ona.

Uzrast Aleksandrine dece Lana 12

Lena 10

Lora 9

Luka 7

Una 7

Dunja 6

Anđelka 3 Država je oslonac porodicama

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević posetila je juče opštinu Babušnica, gde je obišla Aleksandrinu porodicu, prisustvovala duhovnom saboru u manastiru Sveti Đorđe i razgovarala s predstavnicima lokalne samouprave o daljem unapređenju mera podrške porodicama.

Tokom posete ministarka je poručila da je cilj države da jednako brine o svim svojim građanima, bez obzira na to da li žive u velikim gradovima ili u manjim, seoskim sredinama, ukazujući na značaj ulaganja u život i budućnost srpskih sela, uz očuvanje tradicije i duhovnih vrednosti.

Jelena Žarić Kovačević u poseti Babušnici

Žarić Kovačević je Aleksandrinoj deci uručila pakete pomoći i prigodne poklone. Istakla je da su upravo ova deca, uzrasta od tri do 12 godina, doprinela opstanku osnovne škole "Mladost" u selu, koja će zahvaljujući njima nastaviti s radom.

Ministarka je naglasila da su ovakve situacije jasan poziv državi da bude još prisutnija i da reaguje onda kada je podrška najpotrebnija.