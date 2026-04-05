U susret konferenciji „Adaptacija na klimatske promene – igraj za vodu“, koja će biti održana 7. aprila, „Srbijavode“ ukazuju na značaj sveobuhvatnih radova koji se realizuju u okviru priprema za EXPO 2027, kao jednog od najvažnijih razvojnih projekata u Srbiji.

Radovi koji se izvode širom zemlje, a posebno na prostoru Beograda, deo su jedinstvenog koncepta „Beogradski rečni pojas“, čiji je cilj da se grad ponovo okrene rekama i da se građanima omogući uređen, bezbedan i održiv pristup priobalju. Istovremeno, ovim projektima se značajno unapređuje sistem zaštite od poplava i podiže nivo bezbednosti stanovništva.

U uslovima sve izraženijih klimatskih promena, koje donose učestalije ekstremne padavine, nagle poraste vodostaja, ali i sušne periode, ovi radovi imaju poseban značaj. Oni predstavljaju odgovor države na izazove savremenog doba – kroz sistemsko, dugoročno i odgovorno upravljanje vodama.

Svi projekti koji se realizuju u okviru priprema za EXPO 2027 rezultat su jasne vizije i strateškog pristupa razvoju, sa ciljem da se obezbedi stabilnost vodnog sistema, unapredi kvalitet života građana i stvori infrastruktura koja će služiti generacijama.

Posebno je važno istaći da je u rešavanju ovih izazova ključna koordinacija svih nivoa – države, stručnih institucija i lokalnih samouprava. Samo zajedničkim delovanjem moguće je obezbediti efikasno upravljanje vodama i adekvatnu adaptaciju na klimatske promene.

Upravo iz tog razloga, konferencija „Adaptacija na klimatske promene – igraj za vodu“ okupiće na jednom mestu predstavnike struke, institucija i donosioce odluka, sa ciljem razmene znanja, iskustava i definisanja daljih koraka u ovoj oblasti.

Ovaj skup predstavlja važnu platformu za slanje jasne poruke – da je voda resurs budućnosti i da je odgovorno upravljanje vodama jedan od ključnih preduslova održivog razvoja.