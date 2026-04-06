Hurgada leži između pustinje i mora, tamo gde se zlatne dine susreću sa plavetnilom Crvenog mora. Iako je danas razvijeni turistički centar, u njenoj atmosferi i dalje živi duh Orijenta – u sporom ritmu večeri, mirisu začina i toplini egipatskog gostoprimstva.

Crveno more oduvek je bilo prostor susreta kultura, civilizacija i putnika. Ta mešavina istorije i savremenog života daje Hurgadi poseban karakter: dani su obasjani svetlom i otvorenim horizontima, dok večeri donose tiši tempo, muziku u daljini i razgovore pod toplim nebom.

Foto: Promo

Južno od grada, izdvojena od gradske dinamike, nalazi se Soma Bay – planski razvijena regija sa više prostora, više tišine i drugačijim ritmom odmora. Ovde je pejzaž jednostavan i otvoren, a boravak usmeren ka moru i laganom toku dana. Soma Bay je mesto za one koji žele da leto traje, bez žurbe i bez suvišne buke. U ovom delu obale smešten je Sentido Caribbean Soma Bay 5★, prostran hotelski kompleks koji zauzima površinu od oko 140.000 m² i sastoji se od više trospratnih zgrada. Hotel raspolaže sa ukupno 604 smeštajne jedinice i posebno je atraktivan za goste koji uživaju u aktivnom odmoru, zahvaljujući položaju i plaži sa odličnom dubinom mora, pogodnoj za kajting i jedrenje na vodi.

Hotel se nalazi na prostranoj, lepo uređenoj peščanoj plaži dužine oko jednog kilometra, koja važi za jednu od najlepših plaža u regiji Crvenog mora. Manji deo plaže poseduje koralni greben, što privlači ljubitelje ronjenja i podvodnog sveta, dok je veći deo namenjen kupanju i opuštanju uz more. Ležaljke i suncobrani dostupni su gostima bez doplate.

Sve smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu i opremljene su sefom, klima-uređajem, SAT LCD TV-om, mini-barom i fenom za kosu, obezbeđujući komforan boravak tokom letovanja. Hotel raspolaže različitim tipovima smeštaja, među kojima su Superior Room, Promo Room, Deluxe Sea View, Executive Garden View, Family Select i Suite kategorije.

Među najatraktivnijim kategorijama smeštaja posebno se izdvajaju Swim Up sobe, koje donose poseban doživljaj odmora – mogućnost da iz svoje sobe direktno zakoračite u bazen. Smeštene u prizemlju hotela, ove prostrane sobe površine oko 50–70 m² imaju terasu sa koje se bazen nalazi na samo nekoliko koraka, stvarajući atmosferu privatnog kutka za opuštanje. Opremljene su bračnim krevetom ili sa dva odvojena kreveta (maksimalno za tri osobe), modernim kupatilom sa tušem, flat screen televizorom, mini-barom i sefom. Swim Up sobe predstavljaju idealan izbor za goste koji žele mirniji i opušteniji odmor, uz dodatni komfor i uživanje u vodi tokom celog dana.

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu Caribbean, uz samoposluživanje i raznovrstan izbor jela u skladu sa hotelskim pravilima. Pored glavnog restorana, hotel ima i četiri à la carte restorana – Tortuga Beach Grill, Barbecue, La Palma i Fish Restaurant. Ponudu upotpunjuju brojni barovi, među kojima su Cuba Beach Bar, Aladdin Cafe & Shisha Corner, Jamaica Pool Bar, Melody Gazebo Bar, Aloha Lobby Bar, Coco Loco Fresh Bar i Caribbean Disco & Lounge. U okviru All Inclusive koncepta uključene su i užine, sladoled, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Sentido Caribbean Soma Bay 5★ raspolaže sa tri bazena za odrasle, od kojih se jedan greje, dečijim bazenom, kao i manjim aqua parkom sa tri tobogana za odrasle i dva za decu. Gostima su dostupni brojni sportski sadržaji, uključujući stoni tenis, bilijar, terene za tenis, fudbal i košarku, boćanje, vaterpolo i odbojku na plaži.

Najmlađim gostima namenjeni su dečiji klub, igralište, dečiji bazen i poseban dečiji deo u glavnom restoranu, što hotel čini pogodnim izborom i za porodična putovanja.

Sentido Caribbean Soma Bay 5★ predstavlja odličan izbor za putnike koji žele spoj prostranog resorta, jedne od najlepših plaža Crvenog mora i raznovrsnih sadržaja za aktivan i opušten odmor. Zahvaljujući bogatoj All Inclusive ponudi, sportskim aktivnostima i mirnoj lokaciji, hotel je podjednako pogodan za parove, porodice i ljubitelje vodenih sportova koji traže kvalitetan boravak u Egiptu. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel.