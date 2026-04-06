Ministar kulture Nikola Selaković rekao je za RTS da je u bombardovanju Narodne biblioteke Srbije 6. aprila 1941. godine naneta nenadoknadiva šteta i da je neko jednu takvu stvar radio sa vrlo jasnim ciljem.

"A cilj je bio, kao što je to Aleksandar fon Ler, čovek koji je komandovao operacijom Odmazda, dakle bombardovanjem naše zemlje, počev od našeg glavnog grada, posvedočio prilikom svoga saslušanja da je lično Adolf Hitler naredio uništenje Narodne biblioteke Srbije sa ciljem da se zatre sećanje i dokaze o postojanju srpske kulture i srpskog naroda", istakao je Selaković.