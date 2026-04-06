Horor 6. aprila 1941: Adolf Hitler razorio Beograd: Oglasio se ministar Selaković - cilj je bio brisanje srpske kulture i naroda
U vazdušnim napadima nacističke Nemačke na Beograd, grad je razoren i poginulo je više hiljada ljudi.Život za odbranu grada dalo je 11 pilota, koji su se sa ostalim jugoslovenskim vazduhoplovcima hrabro suprotstavili nemačkim avionima.
Naredbu za vazdušni napad na Beograd izdao je tadašnji nemački kancelar i vođa Trećeg rajha Adolf Hitler.
Povod je bio Martovski puč kojim je, zbog pristupanja Trojnom paktu, sa čela Kraljevine Jugoslavije svrgnuto tročlano kraljevsko namesništvo predvođeno knezom Pavlom Karađorđevićem.
Napad Trećeg rajha na Beograd počeo je 6. aprila 1941. godine oko 6.45 snažnim napadima vazduhoplovnih snaga, specijalnim dejstvima i brzim prodorima oklopno-mehanizovanih jedinica.
Više od 450 nemačkih bombardera, praćenih lovačkom avijacijom, poletelo je sa aerodroma iz Austrije, Mađarske i Rumunije.
Ministar kulture Nikola Selaković rekao je za RTS da je u bombardovanju Narodne biblioteke Srbije 6. aprila 1941. godine naneta nenadoknadiva šteta i da je neko jednu takvu stvar radio sa vrlo jasnim ciljem.
"A cilj je bio, kao što je to Aleksandar fon Ler, čovek koji je komandovao operacijom Odmazda, dakle bombardovanjem naše zemlje, počev od našeg glavnog grada, posvedočio prilikom svoga saslušanja da je lično Adolf Hitler naredio uništenje Narodne biblioteke Srbije sa ciljem da se zatre sećanje i dokaze o postojanju srpske kulture i srpskog naroda", istakao je Selaković.
Posle prvog ranog jutarnjeg napada, usledila su još tri talasa bombardovanja, nastavljenog tokom noći, a onda i 7. aprila.
Piloti 6. lovačkog puka Jugoslovenskog vazduhoplovstva uspeli su da obore 13 fašističkih aviona, ali je vazdušna odbrana Beograda bila nemoćna pred mnogostruko jačim neprijateljem.
Koliko je tačno ljudi stradalo ne zna se. Broj poginulih se razlikuje po navodima i dokumentima. Pretpostavlja se da je u prvom naletu bombardera poginulo oko 2.500 Beograđana.
Više stotina stradalo je u skloništima u porti Vaznesenjske crkve i u Karađorđevom parku.
Bombe su razarale državna, civilna i vojna nadleštva, industrijske i infrastrukturne objekete, ustanove nacionalne kulture, stambene četvri, bolnice i podzemna skloništa.
Uništeno je 800 zgrada, teže oštećeno oko 2.000 objekata. Namerno je uništena Narodna biblioteka Srbije, osnovana 1832. godine, sa oko 300.000 knjiga, uključujući srednjovekovne rukopise i druga dela od neprocenjive vrednosti za srpsku kulturu.
Piloti Kraljevskog vazduhoplovstva izveli su kontranapad na ciljeve u Austriji, Mađarskoj, Albaniji.
Kratkotrajni Aprilski rat, koji je počeo tog 6. aprila bombardovanjem Beograda, završen je 17. aprila 1941. godine okupacijom i podelom Jugoslavije između Sila Osovine.
