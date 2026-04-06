Slušaj vest

Razlog će vam biti jasan već posle nekoliko sekundi.

Zapravo, sam klip je naslovljen "Vozači 'punta' u 20 sekundi" i to jer su oba prekršaja zabeležena od strane vozača tog automobila u neverovatno kratkom vremenskom roku.

Da stvar bude grđa, sve se odigralo na parkingu jednog tržnog centra.

Snimak prikazuje kako prvi vozač "punta" seče glavni put, ali se zaustavlja pre nezgode, a potom vozač automobila sa kamerom pokušava da uđe na dalje na parking, skreće i nađe se direktno "oči u oči" sa drugim vozačem zbog čega mora da ukoči.

Ta osoba za volanom "punta", kako slučajnost nalaže, kao i prva vozi "punta" sive boje, ali vozi tako što gazi obe trake, dakle samom sredinom.

Incident je srećom izbegnut i tu, ali reakcije su odjeknule nedugo nakon objave snimka.

Dok su jedni pisali da je "punto" među jeftinijim vozilima, pa ga neretko voze novi, neiskusni vozači, drugi su bili odlučni da je potpuno diskriminatorno tvrditi da je do ljudi koji voze taj model automobila, a neki su se i našalili: "Sad kad stavim auto kameru u 'punta' pa vam pošaljem sve vozače 'audija', BMWa i sl".