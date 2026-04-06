Slušaj vest

Povodom obeležavanja Dana sećanja na početak Drugog svetskog rata i godišnjice bombardovanja Beograda, ministar u Vladi Republike Srbije dr Nenad Popović prisustvovao je pomenu stradalim Beograđanima u Vaznesenjskoj crkvi.

Parastos je služio episkop lipljanski Dositej u prisustvu sveštenstva, predstavnika Vlade i grada Beograda, kao i vernog naroda. Nakon parastosa, odata je počast polaganjem venaca na granitni krst – Spomenik poginulim u porti Vaznesenjske crkve, mestu stradanja više stotina Beograđana koji su spas od nemačke avijacije potražili u dvorištu svetinje.

Na mestu spomenika nalazilo se veliko sklonište koje je direktno pogođeno bombom, dok je sama crkva teško oštećena.

Foto: Kabinet ministra bez portfelja dr Nenada Popovića

Ministar Popović izjavio je da „danas obeležavamo 85 godina od brutalnih, terorističkih, vazdušnih napada nemačke avijacije i direktne Hitlerove odmazde nad srpskim narodom“.

Na Beograd je izručeno 440 tona razarajućih bombi, procenjuje se da je stradalo više od 10.000 ljudi, uključujući i one koji nikada nisu pronađeni ispod ruševina.

- Hitlerova tajna operacija ”Strašni sud” nad Beogradom: šest dana besomučnog, osvetničkog bombardovanja pretvorilo je prestonicu u pepeo, ruševine i bezdan razaranja – trajno svedočanstvo nemačkog zla i svireposti. U nameri da se potpuno uništi srpski identitet i slomi slobodarski duh našeg naroda, naređeno je razaranje Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, čime je nanesen nenadoknadiv gubitak srpskoj istoriji i kulturi. Srpski narod nikada neće zaboraviti zlo i stradanje koje mu je nanela zločinačka nacistička Nemačka i njeni saveznici. Cilj im je bio potpuno uništenje svega što je srpsko – naroda, identiteta, istorije i kulturnog bogatstva. Pokušali su da nas izbrišu sa lica zemlje, da razore hramove, spomenike, sećanja i duhovne vrednosti. Ali nikada nisu uspeli da nas slome. Srpski narod je pobedio, preživeo, sačuvao slobodu i dostojanstvo i dokazao svoju nesalomljivost - naveo je Popović i dodao: