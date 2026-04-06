Povodom obeležavanja Dana sećanja na početak Drugog svetskog rata i godišnjice bombardovanja Beograda, ministar u Vladi Republike Srbije dr Nenad Popović prisustvovao je pomenu stradalim Beograđanima u Vaznesenjskoj crkvi.

Parastos je služio episkop lipljanski Dositej u prisustvu sveštenstva, predstavnika Vlade i grada Beograda, kao i vernog naroda. Nakon parastosa, odata je počast polaganjem venaca na granitni krst – Spomenik poginulim u porti Vaznesenjske crkve, mestu stradanja više stotina Beograđana koji su spas od nemačke avijacije potražili u dvorištu svetinje.

Na mestu spomenika nalazilo se veliko sklonište koje je direktno pogođeno bombom, dok je sama crkva teško oštećena.

IMG-3d5f34c1d1250980ec0c34ed5d0a37ef-V.jpg
Foto: Kabinet ministra bez portfelja dr Nenada Popovića

Ministar Popović izjavio je da „danas obeležavamo 85 godina od brutalnih, terorističkih, vazdušnih napada nemačke avijacije i direktne Hitlerove odmazde nad srpskim narodom“.

Na Beograd je izručeno 440 tona razarajućih bombi, procenjuje se da je stradalo više od 10.000 ljudi, uključujući i one koji nikada nisu pronađeni ispod ruševina.

IMG-29827132d85f99e4c599164e64efe9bf-V.jpg
Foto: Kabinet ministra bez portfelja dr Nenada Popovića

- Hitlerova tajna operacija ”Strašni sud” nad Beogradom: šest dana besomučnog, osvetničkog bombardovanja pretvorilo je prestonicu u pepeo, ruševine i bezdan razaranja – trajno svedočanstvo nemačkog zla i svireposti. U nameri da se potpuno uništi srpski identitet i slomi slobodarski duh našeg naroda, naređeno je razaranje Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, čime je nanesen nenadoknadiv gubitak srpskoj istoriji i kulturi. Srpski narod nikada neće zaboraviti zlo i stradanje koje mu je nanela zločinačka nacistička Nemačka i njeni saveznici. Cilj im je bio potpuno uništenje svega što je srpsko – naroda, identiteta, istorije i kulturnog bogatstva. Pokušali su da nas izbrišu sa lica zemlje, da razore hramove, spomenike, sećanja i duhovne vrednosti. Ali nikada nisu uspeli da nas slome. Srpski narod je pobedio, preživeo, sačuvao slobodu i dostojanstvo i dokazao svoju nesalomljivost - naveo je Popović i dodao:

- Bratski srpski i ruski narod uvek je bio na pravoj strani istorije, hrabro i nesebično se boreći protiv Nemačke i njenih nacističkih saveznika i podnoseći najveće žrtve za slobodu. Zajedno, Srbija i Rusija oslobodile su Evropu u Drugom svetskom ratu.

"Počelo je tačno u sedam ujutru..." Evo šta je Vladeta Jerotić zapisao u dnevniku na dan kad su nacisti bombardovali Beograd, imao je 17 godina
Jedini originalni snimak bombardovanog Beograda 6. aprila 1941. godine
beograd-nakon-bombardovanja2.jpg
DA SE NIKAD NE ZABORAVI KOLIKO JE BEOGRAD STRADAO: Danas se navršava 85 godina od nacističkog nemačkog bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu
junkers-ju-87-stuka-bombardovanje-beograda.jpg