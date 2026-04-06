Ministar Popović: Srpski narod nikada neće zaboraviti zlo i stradanje koje mu je nanela nacistička Nemačka!
Povodom obeležavanja Dana sećanja na početak Drugog svetskog rata i godišnjice bombardovanja Beograda, ministar u Vladi Republike Srbije dr Nenad Popović prisustvovao je pomenu stradalim Beograđanima u Vaznesenjskoj crkvi.
Parastos je služio episkop lipljanski Dositej u prisustvu sveštenstva, predstavnika Vlade i grada Beograda, kao i vernog naroda. Nakon parastosa, odata je počast polaganjem venaca na granitni krst – Spomenik poginulim u porti Vaznesenjske crkve, mestu stradanja više stotina Beograđana koji su spas od nemačke avijacije potražili u dvorištu svetinje.
Na mestu spomenika nalazilo se veliko sklonište koje je direktno pogođeno bombom, dok je sama crkva teško oštećena.
Ministar Popović izjavio je da „danas obeležavamo 85 godina od brutalnih, terorističkih, vazdušnih napada nemačke avijacije i direktne Hitlerove odmazde nad srpskim narodom“.
Na Beograd je izručeno 440 tona razarajućih bombi, procenjuje se da je stradalo više od 10.000 ljudi, uključujući i one koji nikada nisu pronađeni ispod ruševina.
- Hitlerova tajna operacija ”Strašni sud” nad Beogradom: šest dana besomučnog, osvetničkog bombardovanja pretvorilo je prestonicu u pepeo, ruševine i bezdan razaranja – trajno svedočanstvo nemačkog zla i svireposti. U nameri da se potpuno uništi srpski identitet i slomi slobodarski duh našeg naroda, naređeno je razaranje Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, čime je nanesen nenadoknadiv gubitak srpskoj istoriji i kulturi. Srpski narod nikada neće zaboraviti zlo i stradanje koje mu je nanela zločinačka nacistička Nemačka i njeni saveznici. Cilj im je bio potpuno uništenje svega što je srpsko – naroda, identiteta, istorije i kulturnog bogatstva. Pokušali su da nas izbrišu sa lica zemlje, da razore hramove, spomenike, sećanja i duhovne vrednosti. Ali nikada nisu uspeli da nas slome. Srpski narod je pobedio, preživeo, sačuvao slobodu i dostojanstvo i dokazao svoju nesalomljivost - naveo je Popović i dodao:
- Bratski srpski i ruski narod uvek je bio na pravoj strani istorije, hrabro i nesebično se boreći protiv Nemačke i njenih nacističkih saveznika i podnoseći najveće žrtve za slobodu. Zajedno, Srbija i Rusija oslobodile su Evropu u Drugom svetskom ratu.