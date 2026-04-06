"Mogla sam da odem, da vas ostavim, da budem neko drugi. Ali ja sam izabrala vas" Poruka majke bliznakinja sa Daunovim sindromom dirnula mnoge
Iza jedne kratke, emotivne poruke na društvenim mrežama krije se dugogodišnja borba, ispunjena ljubavlju, žrtvom i posvećenošću majke prema svojoj deci.
Sara Bero iz Podgorice je žena koja je sa 20 godina, na svoj rođendan, u sedmom mesecu trudnoće rodila bliznakinje Ildu i Irmu. Tada su joj lekari saopštili da njene devojčice imaju Daunov sindrom. Sara zbog tog saznanja nije potonula, već je postala simbol nade i snage za mnoge žene u okruženju.
Sara je juče na svom Fejsbuku objavila emotivnu poruku koja je dirnula mnoge.
- Imala sam izbor… Mogla sam da odem, da vas ostavim, da budem neko drugi. Ali ja sam izabrala vas. Punih 17 godina borbe, ljubavi, odricanja i snage. Bilo je dana kada je bilo teško… preteško. Ali nikada nisam odustala - napisala je Sara i dodala:
- Mogu reći šta god žele, ali jedno ne mogu - ne mogu umanjiti moju žrtvu i ljubav koju sam dala za vas. Sve što danas imate i gde ste izraslo je iz te borbe. I opet bih isto izabrala.
Njena poruka izazvala je brojne tople reakcije.
- Pokazali ste svetu da može i drugačije. Da mame mogu biti srećne uz svoju decu i kada svima to izgleda nemoguće - napisala je jedna korisnica u komentarima.
Ipak, bilo je i onih koji su joj uputili sramne i negativne komentare.
- Ne razumem post.... Jel su to tvoja deca? Kome da ih ostaviš, gde da odeš? Ne veruješ u prenatalni test pa rodiš dvoje? - napisao je jedan korisnik.