Iza jedne kratke, emotivne poruke na društvenim mrežama krije se dugogodišnja borba, ispunjena ljubavlju, žrtvom i posvećenošću majke prema svojoj deci.

Sara Bero iz Podgorice je žena koja je sa 20 godina, na svoj rođendan, u sedmom mesecu trudnoće rodila bliznakinje Ildu i Irmu. Tada su joj lekari saopštili da njene devojčice imaju Daunov sindrom. Sara zbog tog saznanja nije potonula, već je postala simbol nade i snage za mnoge žene u okruženju.

Sara je juče na svom Fejsbuku objavila emotivnu poruku koja je dirnula mnoge.

- Imala sam izbor… Mogla sam da odem, da vas ostavim, da budem neko drugi. Ali ja sam izabrala vas. Punih 17 godina borbe, ljubavi, odricanja i snage. Bilo je dana kada je bilo teško… preteško. Ali nikada nisam odustala - napisala je Sara i dodala:

- Mogu reći šta god žele, ali jedno ne mogu - ne mogu umanjiti moju žrtvu i ljubav koju sam dala za vas. Sve što danas imate i gde ste izraslo je iz te borbe. I opet bih isto izabrala.

Njena poruka izazvala je brojne tople reakcije.

- Pokazali ste svetu da može i drugačije. Da mame mogu biti srećne uz svoju decu i kada svima to izgleda nemoguće - napisala je jedna korisnica u komentarima.

Ipak, bilo je i onih koji su joj uputili sramne i negativne komentare.

- Ne razumem post.... Jel su to tvoja deca? Kome da ih ostaviš, gde da odeš? Ne veruješ u prenatalni test pa rodiš dvoje? - napisao je jedan korisnik.