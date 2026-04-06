Slušaj vest

Dva pripadnika Službe za obezbeđenje Okružnog zatvora u Beogradu za 15 dana su pešice prešli od Beograda do Ostroga skoro 450 kilometara kako bi privukli pažnju javnosti da se izdvoji što više novca za lečenje četvorogodišnje Sofije Laković i desetogodišnjeg Feđe Alkovića.

Oni su sa još četiri pripadnika Interventne jedinice 92, kolegom iz Specijalne antiterorističke jedinice i ocem male Sofije krenuli 23. marta od manastira Sveti Jovan Krstitelj u Beogradu do manastira Ostrog, uz prethodno dobijen blagoslov njegove Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija.

1/5 Vidi galeriju Putovanje ka manastiru Ostrog Foto: Spc

Patrijarh Porfirije je, tom prilikom, rekao da put ka Ostrogu nije samo telesni napor, već pre svega duhovni podvig u kome svaki korak postaje molitva za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Njihova humana misija bila je praćena i lošim vremenskim uslovima, snegom i hladnim vremenom što im je otežalo pešačenje, ali ih nije odvratilo od želje da istraju do samog kraja.

- Naše kolege su uspele treću godinu zaredom da ostvare svoj cilj u nameri da pomognu da se što više novca prikupi za decu koja se najbolje što mogu nose sa teškim dijagnozama - rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.

On je istakao da je blagoslov patrijarha ovog puta bio dodatno ohrabrenje uz njihovu posvećenost da se i ovog puta što više ljudi i organizacija uključi u prikupljanje novca.

S tim u vezi, Carević je rekao da je Uprava i pre njihovog polaska obavestila zaposlene u celoj Srbiji o humanitarnoj akciji njihovih kolega iz Beograda kako bi finansijski podržali njihov iscrpljujući put i poslali podršku solidarnosti porodicama dvoje mališana.

1/3 Vidi galeriju Komandiri peške do Ostroga za pomoć bolesnoj deci Foto: UIKS

- Kolege iz cele zemlje godinama već finansijski pomažu kupovinu medicinskih pomagala, rad Crvenog krsta, svratišta za decu, kupovinu novogodišnjih paketića i igračaka za decu slabijeg socijalnog položaja - rekao je Carević.

Malena Sofija iz Beograda ima dijagnozu epilepsije, mešovitih razvojnih poremećaja i spastičke paralize svih udova i sredstva su potrebna za BDA tretmane, specijalističke preglede, rehabilitacije, neurorehabilitacije, fizikalne terapije, lekove, suplemente, kao i za logopedske i somatopedske tretmane, ortopedska pomagala...

Dečak Feđa iz Podgorice je 2019. godine operisao maligni tumor na mozgu i godinu dana se već nalazi na lečenju u bolnici u Turskoj, gde treba, prema mišljenju lekara, da ostane još godinu dana kako bi i dalje dobijao potrebnu terapiju.

Svi koji žele mogu da uplate novac za lečenje četvorogodišnje Sofije Laković na žiro račun fondacije „Budi human“ na broj 160-6000001811235-90 ili slanjem broja 1599 na broj 3030. Novac se može uplatiti i na devizni račun 160-6000000857075-03IBAN RS35160600000085707503.