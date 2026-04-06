KOMANDIRI OKRUŽNOG ZATVORA ZA 15 DANA PREPEŠAČILI 450 KM ZA BOLESNE MALIŠANE! Hodali od Beograda do Ostroga za ozdravljenje Sofije i Feđe (foto)
Dva pripadnika Službe za obezbeđenje Okružnog zatvora u Beogradu za 15 dana su pešice prešli od Beograda do Ostroga skoro 450 kilometara kako bi privukli pažnju javnosti da se izdvoji što više novca za lečenje četvorogodišnje Sofije Laković i desetogodišnjeg Feđe Alkovića.
Oni su sa još četiri pripadnika Interventne jedinice 92, kolegom iz Specijalne antiterorističke jedinice i ocem male Sofije krenuli 23. marta od manastira Sveti Jovan Krstitelj u Beogradu do manastira Ostrog, uz prethodno dobijen blagoslov njegove Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija.
Patrijarh Porfirije je, tom prilikom, rekao da put ka Ostrogu nije samo telesni napor, već pre svega duhovni podvig u kome svaki korak postaje molitva za one kojima je pomoć najpotrebnija.
Njihova humana misija bila je praćena i lošim vremenskim uslovima, snegom i hladnim vremenom što im je otežalo pešačenje, ali ih nije odvratilo od želje da istraju do samog kraja.
- Naše kolege su uspele treću godinu zaredom da ostvare svoj cilj u nameri da pomognu da se što više novca prikupi za decu koja se najbolje što mogu nose sa teškim dijagnozama - rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.
On je istakao da je blagoslov patrijarha ovog puta bio dodatno ohrabrenje uz njihovu posvećenost da se i ovog puta što više ljudi i organizacija uključi u prikupljanje novca.
S tim u vezi, Carević je rekao da je Uprava i pre njihovog polaska obavestila zaposlene u celoj Srbiji o humanitarnoj akciji njihovih kolega iz Beograda kako bi finansijski podržali njihov iscrpljujući put i poslali podršku solidarnosti porodicama dvoje mališana.
- Kolege iz cele zemlje godinama već finansijski pomažu kupovinu medicinskih pomagala, rad Crvenog krsta, svratišta za decu, kupovinu novogodišnjih paketića i igračaka za decu slabijeg socijalnog položaja - rekao je Carević.
Malena Sofija iz Beograda ima dijagnozu epilepsije, mešovitih razvojnih poremećaja i spastičke paralize svih udova i sredstva su potrebna za BDA tretmane, specijalističke preglede, rehabilitacije, neurorehabilitacije, fizikalne terapije, lekove, suplemente, kao i za logopedske i somatopedske tretmane, ortopedska pomagala...
Dečak Feđa iz Podgorice je 2019. godine operisao maligni tumor na mozgu i godinu dana se već nalazi na lečenju u bolnici u Turskoj, gde treba, prema mišljenju lekara, da ostane još godinu dana kako bi i dalje dobijao potrebnu terapiju.
Svi koji žele mogu da uplate novac za lečenje četvorogodišnje Sofije Laković na žiro račun fondacije „Budi human“ na broj 160-6000001811235-90 ili slanjem broja 1599 na broj 3030. Novac se može uplatiti i na devizni račun 160-6000000857075-03IBAN RS35160600000085707503.
Za malog Feđu iz Podgorice sredstva se mogu uplatiti na račun 510-0210988215028-20 u Crnogorskoj komercijalnoj banci na ime dečakove majke Milene Alković.