Turčin Junus Emre Dogan pre par godina oženio je Srpkinju Milenu i sa njom već duže vreme živi u našoj zemlji, a na svom Instagramu redovno "kači" video-snimke u kojima deli zanimljive doživljaje kao naš novopečeni sugrađanin. Poslednji u nizu njegov snimak pokazuje kako između Turaka i Srba, a kako on ističe, iako smo sličan narod, ipak postoje i velike razlike, pa detaljno objasnio šta je to kod Srba normalno, a kod Turaka nedopustivo.

Kako je Junus istakao, navika na koju i dan danas ne može da se navikne da je kod nas normalna i svakodnevnica jeste činjenica da momci i devojke ovde žive po istim krovom bez potrebe da stupe u brak ili da se vere, dok je u Turskoj situacija potpuno drugačija, kao i da zbog pritiska zajednice to tamo prosto nije moguće učiniti.

- Stvar koja me je najviše šokirala kada sam došao u Srbiju. Kao Turčinu jedna stvar mi nikako nije bila normalna. Mislim da mi i dalje nije normalna, a u Srbiji je to skroz okej da momak i devojka žive zajedno bez braka, bez veridbe, bez ikakvog pritiska - kazao je Junus na početku svog obraćanja.

Kod njih u Turskoj, naglasio je, to skoro da ne postoji.

- Znači, ako živiš sa devojkom, to znači da planiraš brak. Bar veridba mora da postoji, a porodica to tako gleda. Čak i kada ljudi probaju da žive zajedno, to se krije. Sećam se druga sa fakulteta koji je živeo sa devojkom, a kada god dolaze njeni roditelji on se selio kod nas i to je doslovno bio tajni život. Onda sam ja došao ovde i video potpuno drugačiji svet - pričao je o ovoj bitnoj razlici između Turske i Srbije Junus.

Ljudi u Srbiji tako žive zajedno, opušteno, bez skrivanja pritiska, pa se u jednom momentu Junus upitao - kako je ovo normalno?

- Zato sam ja uradio ono što je meni normalno. Došao sam ovde i sutradan sam zaprosio svoju devojku i za dva, tri meseca sam je oženio, jer je kod nas to jednostavno tako. Ako već živiš sa nekim zajedno, znači da si ozbiljan, da želiš brak, a na kraju sam shvatio da nije stvar u tome šta je ispravno ili pogrešno, nego kako si odrastao i šta ti je normalno - zaključio je Junus na kraju, pa upitao svoje pratioce šta oni misle o ovom njegovom zapažanju.