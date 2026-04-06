Pošta Srbije objavila je da se od danas do 19. aprila u unutrašnjem poštanskom saobraćaju plaća doplatna poštanska markica "Krov 2026" kako bi se prikupilo 15 miliona dinara za kupovina sedam seoskih kuća sa okućnicom za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica, u organizaciji Komesarijata za izbelice i migracije Srbije.

"Markica je odštampana u tiražu od milion i po primeraka, košta 10 dinara, a očekujemo da će se na ovaj način kupiti do sedam kuća. Sredstva koja će biti dobijena prodajom ove doplatne poštanske marke biće namenjene za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za izbegla i raseljena lica", kazala je na predstavljanu markice u PTT Muzeju komesarka za izbeglice i migracije Srbije Nataša Stanisavljević.

Ona je pozvala "sve dobre ljude, sve kompanija i one koji žele da pomognu da kupe ovu poštansku marku".

Foto: Beta/Miloš Miškov

Stanisavljević je najavila da će i u ovoj godini Komesarijet za izbeglice i migracije nastaviti sa javnim pozivima koji će biti namenjeni za dodelu sredstava za kupovinu kuća sa okućnicom i dodelu građevinskog materijala izbeglima i raseljenima.

Direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković najavio je da će i ta kompanija učestvovati u akciji pomoći stambenog zbrinjavanja izbeglih i interno raseljenih kupovinom još jedne seoske kuće sa okućnicom.

"Pored novca koji se skupi od ove akcije, Pošta Srbije će finansirati kupovinu još jedne kuće, a Komesarijat će odlučiti ko će je dobiti" rekao je on.

Anđelković je naveo da su u Pošti Srbije počastvovani što učestvuju u ovakvoj akciji.

"Pozivam kompanije i pojedince da kupe ovu marku kako bi se obezbedilo više sredstava i zbrinuo veći broj porodica", kazao je Anđelković.

Foto: Beta/Miloš Miškov

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović podsetio je da je u sličnim akcijama do sada stambeno zbrinuto više od 130 porodica izbeglica i interno raseljenih lica.

Predstavnici porodice Bilbija, koja je zahvaljujući ovoj humanitarnoj akciji rešila stambeno pitanje i dobila seosku kuću sa okućnicom, simbolično su sa komesarkom za izbeglice, direktorom Pošte Srbije i državnim sekretarom Ministarstva finansija, zalepili poštansku marku na razglednicu koju će poslati predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja je u vreme kada je ta porodica dobila kuću bila na mestu predsednice Vlade Srbije.