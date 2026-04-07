Slušaj vest

U Srbiji danas na severoistoku Vojvodine i jugu Srbije, kao i u Timočkoj Krajini delimično vedro. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima sa retkom (izolovanom) pojavom kratkotrajne kiše. U toku dana u svim predelima delimično razvedravanje, pa se očekuju duži sunčani intervali.

Vetar slab i umeren, u istočnoj Srbiji i u Banatu povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od tri do 12 stepeni, a najviša od 18 do 22, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Sutra na jugu Srbije ujutro ponegde kratkotrajna kiša. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije povremeno i olujni, severozapadni. Najniža temperatura od četiri do devet stepeni, a najviša od 13 do 16.

Kiša i sneg na Vaskrs

Foto: Nebojša Mandić

RHMZ je objavio i detaljnu prognozu do Vaskrsa u kojoj najavljuje jutarnje prizemne mrazeve u periodu od 9. do 11. aprila.

- Lokalno se očekuju i slabi mrazevi na dva metra visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak 10. aprila. Značajnija promena vremena u periodu od petka uveče do nedelje (12.04.) u nižim predelima će ponovo usloviti kišu, lokalno i susnežicu, a u brdsko-planinskim predelima i sneg uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača - najavio je RHMZ i dodao:

- Novo jače naoblačenje s kišom i snegom sa Jadrana prvo će u petak (10.04.) krajem dana zahvatiti jug Srbije, a za dane vikenda (11 - 12.04.) će se proširiti i na ostale krajeve. Početkom naredne sedmice (13 - 14.0 4.) prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo najavio zahlađenje

- Sredinom nedelje suvo, ali relativno hladno, minimumi od nule do sedam stepeni Celzijusa, dok će se maksimumi kretati od šest do 12 stepeni Celzijusa. U četvrtak još jedno prolazno naoblačenje ovog puta uz malo češću pojavu kiše ili snega preko 800 metara nadmorske visine posebno na istoku regiona. Biće relativno hladno uz maksimume od četiri do 10 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Ključan momenat za razvoj sinoptika krajem nedelje biće petak kada ECMWF modeli “vidi” malu količinu energije u obliku slabog ciklona koja bi se preko zemalja Beneluksa spustila ka Jadrana u uslovila sekundarnu cikogenezu nad ovom akvatorijom. Taj ciklon bi za vikend najviše uticao na vreme na jugu i jugoistoku regiona, ali bi sa severa povukao još hladnog vazduha te bi tempetrature vazduha bila znatno ispod proseka. Kiše bi bilo najviše nad Crnom Gorom, jugom, jugoistokom, jugozapadom i delom središnje Srbije, lokalno oko 40 mm taloga, dok bi severnije i zapadnije bilo znatno manje padavina.