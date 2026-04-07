Građane Srbije ove nedelje očekuje prvi veći predah od početka godine jer vaskršnji praznici donose četiri uzastopna neradna dana,uz mogućnost da se uz malo planiranja odmor dodatno produži.

Prema zvaničnom kalendaru praznika, neradni dani povodom Vaskrsa za pravoslavne vernike u 2026. godini traju od petka, 10. aprila, zaključno sa ponedeljkom, 13. aprilom. To znači da zaposleni imaju pravo na četiri dana odmora i to od Velikog petka do vaskršnjeg ponedeljka.

Ovakav raspored praznika otvara prostor za različite kombinacije odmora, pa mnogi već planiraju kako da na najbolji način iskoriste slobodne dane i naprave predah od svakodnevnih obaveza.

Najjednostavnija opcija jeste četvorodnevni odmor bez korišćenja godišnjeg odmora. Dovoljno je iskoristiti zvanične neradne dane i dobiti produženi vikend.

Veliki petak u Srbiji donosi specifičnu atmosferu Foto: Yiannis Kourtoglou / Alamy / Profimedia

Za one koji žele malo duži predah, postoji mogućnost da se uzme jedan slobodan dan, u utorak 14. aprila, čime se odmor produžava na pet dana u kontinuitetu.

Najprimamljivija opcija za mnoge biće takozvano "malo letovanje“. Ukoliko zaposleni iskoriste četiri dana godišnjeg odmora od 14. do 17. aprila, praznici se povezuju sa narednim vikendom, pa se dobija čak devet uzastopnih dana odmora što je idealna prilika za putovanja ili duži boravak van grada.

S obzirom na ovakav kalendarski raspored, predstojeći vaskršnji praznici su dobra prilika da se spoje odmor i praznična atmosfera, uz pametno planiranje slobodnih dana sa porodico, i decom koja su takođe na mini raspustu od 10. do 14. aprila.