Građani koji putem interneta traže vodoinstalatere, električare ili druge majstore sve češće postaju mete prevaranata koji se lažno predstavljaju kao zanatlije. Umesto popravke, mnogi ostaju bez novca, jer im se naplaćuje skupi izlazak na teren, dok se kvar uopšte ne otklanja.

Na ovaj vid prevare ponovo upozoravaju pojedini građani koji su imali neprijatna iskustva sa takozvanim "majstorima na poziv". Prevaranti se najčešće oglašavaju na internetu ili društvenim mrežama, nudeći brzu i dostupnu uslugu bez čekanja. Na teren dolaze u radnim odelima, ali bez jasno istaknutog naziva firme, što dodatno otežava njihovu identifikaciju. Nakon dolaska, naplaćuju iznose od 2.000 do 5.000 dinara ili više samo za izlazak, a potom često nestaju bez izvršene usluge ili uz izgovore da je potrebna dodatna, skupa intervencija.

- Skoro pa nova veš-mašina se pokvarila nedavno u stanu. Pošto mi je hitno trebao majstor guglao sam brojeve na internetu. Na mrežama sam našao mobilni telefon mladića koji je rekao da dolazi za sat vremena. Bio je zaista brz, prijatno me iznenadio. Pustio sam u kuću čoveka koji je došao u običnom radnom odelu bez identifikacije. Bilo mi je bitno samo da mi popravi mašinu. Pogledao je i rekao da on ne može to da sredi jer je u pitanju elektronika i savetovao mi je da kupim novu jer ako ovu popravljam popravka će biti oko 200, 250 evra, a za te pare mogu da kupim novu - priča za Kurir Beograđanik Đ. V. i dodaje:

Izlazak na teren 2.000 dinara

- Nisam mnogo razmišljao u tom trenutku i onako besan sam rekao da ne želim te pare da bacim i onda ponovo da razmišljam da li će se pokvariti već ću kupiti novu. Ugostio sam tog čoveka, lepo smo se ispričali i kad je krenuo na vrata tražio je da mu platim 2.000 dinara izlazak na teren jer je on s drugog kraja grada došao do mene. Platio sam mu. Nisam se bunio, ali sam se ubrzo pokajao. Vratio sam film u glavi i zapitao se zašto taj majstor sa sobom nije imao alat, šta sam ja njemu tačno platio. Kad sam se požalio komšiji rekao mi je da trenutno haraju lažni majstori koji pelješe ljude i uzimaju im i do 5.000 dinara samo za dolazak. Kaže on meni: "Ti si još i dobro prošao".

Podsetimo i udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva" je upozoravala minule godine na ovakve prevare.

Novčanice od 2.000 dinara