Slušaj vest

Kompanija m:tel ostvarila je još jedno značajno priznanje u domaćoj poslovnoj zajednici. Generalnoj direktorki Jeleni Trivan dodeljeno je priznanje za najuspešniju ženu u privredi Republike Srpske za 2025. godinu, u okviru tradicionalnog izbora Privredne komore Republike Srpske.

Ovo priznanje dolazi kao potvrda izuzetnih poslovnih rezultata koje m:tel kontinuirano ostvaruje. Tokom prethodne godine kompanija je nastavila snažan rast i razvoj, uz oko 2 miliona korisnika, što jasno potvrđuje visok nivo poverenja u njihov kvalitet. Istovremeno, m:tel je zadržao stabilnu likvidnost i ostvario kontinuiran rast prihoda, kao i dobiti.

U obrazloženju nagrade istaknuto je da se Jelena Trivan izdvaja ne samo po ostvarenim poslovnim rezultatima, već i po snažnom društvenom angažmanu i ličnom doprinosu zajednici. Posebno je naglašena njena posvećenost podršci srpskom stanovništvu u Federaciji BiH, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, deci s poteškoćama u razvoju, kao i sigurnim kućama, čime dodatno potvrđuje širi značaj njenog delovanja izvan poslovnog okvira.

Izbor najuspešnijih u privredi Republike Srpske, koji Privredna komora organizuje već 22 godine, predstavlja jedno od najrelevantnijih priznanja u domaćem poslovnom ambijentu, prepoznajući kompanije i pojedince koji ostvaruju izuzetne rezultate i doprinose razvoju privrede.

