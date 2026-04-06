Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milica Đurđević Stamenkovski kaže da "duh Srbije nikada nije pokoren, jer mi smo narod koji se uvek iznova podiže iz pepela, još jači i ponosniji" i dodaje da ćemo se "uvek boriti za mir, jer želimo da našom zemljom hodaju naši potomci, a ne vojničke čizme".

Milica Đurđević Stamenkovski polaže venac u znak sećanja na nacističko bombardovanje Beograda Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka Đurđević Stamenkovski je na obeležavanju šestoaprilskog bombardovanja Beograda rekla:

"Srbija je feniks, a feniks se podizao iz pepela. Tog 6. aprila te bombe su bile samo crni glasnici i uvertira za sve ono što je usledilo za kragujevačke Šumarice, za kraljevačke žrtve, za Jasenovac, Jadovno, Pag, sve naše logore i sva stratišta. Mi ne želimo da budemo ni na čijoj strani do na strani mira. Želimo da budemo na strani razgovora i dogovora, na strani kompromisa, na strani onih vrednosti za koje verujemo da pripadaju 21. veku".

"Danas je Srbija privržena izgradnji suverene, nezavisne, vojno neutralne države, države koja ima prijatelje i na istoku i na zapadu, države koja želi da razgovara, države koja opominje da mimo okvira međunarodnog prava ovaj svet ne može graditi svoju buduću arhitekturu". 

