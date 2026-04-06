Vojnici na služenju vojnog roka generacije "mart 2026", koji su raspoređeni u centre za osnovnu obuku u Somboru, Valjevu i Leskovcu, prošli su svoje prvo stacionarno logorovanje u terenskim uslovima.

Ovaj oblik praktične obuke na terenu prolaze vojnici svih specijalnosti na kraju prve faze osposobljavanja u Vojsci Srbije. Cilj je da se u praksi provere i primene stečena znanja i sposobnosti za izvršavanje osnovnih borbenih zadataka u odbrani i napadu, ali i da se vojnici naviknu na život i rad u terenskim uslovima.

Foto: Ministarstvo odbrane



Tokom boravka na poligonima Vojske Srbije, vojnici su uvežbavali taktičke radnje i postupke, uključujući orijentaciju, osmatranje, maskiranje i kretanje na bojištu, kao i izbor i izradu zaklona za zaštitu i dejstvo, a realizovali su i programom predviđena gađanja iz pešadijskog naoružanja.

Po povratku s terena očekuje ih provera obučenosti, na kojoj će pokazati koliko su osposobljeni za individualne zadatke, posle čega će biti upućeni u centre za specijalističku obuku na osposobljavanje za dužnosti za koje su regrutovani.

Foto: Ministarstvo odbrane



Za one koji su zainteresovani za prijem u profesionalnu vojnu službu otvorena je mogućnost da se za to prijave već sada, kako bi blagovremeno prošli propisanu proceduru i stekli uslove da odmah po završetku vojnog roka stanu u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

