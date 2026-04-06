Na poligonu „Karapandža“ kod Kraljeva realizovana je zajednička obuka posluga iz artiljerijskih diviziona Kopnene vojske na usavršenim samohodnim haubicama 122 mm 2S1 M-21.

Obuku su pohađale posluge iz svih haubičko-artiljerijskih diviziona radi unapređenja procesa obučavanja i osposobljenosti za borbenu upotrebu modernizovanih oruđa, koja su ugradnjom savremenog sistema za upravljanje vatrom dobila veću vatrenu moć, brzinu i preciznost gađanja, uz jači efekat dejstva po cilju.

001_1775485523.jpg
Foto: Darimir Banda/MC Odbrana



Komandant 23. samohodnog haubičko-artiljerijskog diviziona major Ivan Todosijević rekao je da je obuci na poligonu prethodilo stručno-specijalističko osposobljavanje u kraljevačkoj kasarni „Jovan Kursula“.

— Na poligonu smo u praksi primenili deo usvojenih teorijskih znanja, kroz taktičku obuku i zauzimanje elemenata za gađanje. U narednoj fazi, očekuje nas i realizacija stacionarnog logorovanja i bojeva gađanja na poligonu „Pasuljanske livade“ — istakao je major Todosijević.

Komandir voda potporučnik Aleksa Pavlica ističe da je upotreba ovih modernizovanih sistema doprinela ubrzanju procesa pripreme i izvršenja artiljerijskog gađanja.

003_1775485523.jpg
Foto: Darimir Banda/MC Odbrana



— Ovim je skraćeno vreme orijentacije i usmeravanja oruđa i povećan domet za 20%, upotrebom projektila M-10, odnosno za 39% projektilom M-10 sa gasogeneratorom. Povećana je i brzina rada posluge, kao i brzina prelaska sa jednog na drugi vatreni položaj — rekao je potporučnik Pavlica.

Posluge u nastavku očekuju složeniji oblici obuke i dalje usavršavanje, a njihova vatrena i taktička osposobljenost, kao i kvalitet izvedene obuke biće provereni na taktičkim vežbama s bojevim gađanjima.

001_1775485968.jpg
WhatsApp Image 2026-04-05 at 11.29.14 (2).jpeg
Kanjiža vojska policija gasovod
Kanjiža policija vojska Srbije (4).jpeg