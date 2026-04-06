Na poligonu „Karapandža“ kod Kraljeva realizovana je zajednička obuka posluga iz artiljerijskih diviziona Kopnene vojske na usavršenim samohodnim haubicama 122 mm 2S1 M-21.



Obuku su pohađale posluge iz svih haubičko-artiljerijskih diviziona radi unapređenja procesa obučavanja i osposobljenosti za borbenu upotrebu modernizovanih oruđa, koja su ugradnjom savremenog sistema za upravljanje vatrom dobila veću vatrenu moć, brzinu i preciznost gađanja, uz jači efekat dejstva po cilju.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana





Komandant 23. samohodnog haubičko-artiljerijskog diviziona major Ivan Todosijević rekao je da je obuci na poligonu prethodilo stručno-specijalističko osposobljavanje u kraljevačkoj kasarni „Jovan Kursula“.



— Na poligonu smo u praksi primenili deo usvojenih teorijskih znanja, kroz taktičku obuku i zauzimanje elemenata za gađanje. U narednoj fazi, očekuje nas i realizacija stacionarnog logorovanja i bojeva gađanja na poligonu „Pasuljanske livade“ — istakao je major Todosijević.



Komandir voda potporučnik Aleksa Pavlica ističe da je upotreba ovih modernizovanih sistema doprinela ubrzanju procesa pripreme i izvršenja artiljerijskog gađanja.

