Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je danas javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ozelenjavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, kao i očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2026. godini.

Ministarka Sara Pavkov naglasila je da ovaj javni poziv omogućava lokalnim samoupravama da kroz ozelenjavanje unaprede kvalitet vazduha, zaštite prirodne resurse i povećaju otpornost na klimatske izazove.

„Pozivamo sve lokalne samouprave da iskoriste ovu priliku, pripreme kvalitetne projekte i konkurišu za sredstva, kako bi zajedničkim naporima doprineli očuvanju prirodnih resursa i stvaranju zelenog okruženja. Sredstva će biti dodeljena za nabavku sadnica autohtonih vrsta, radove na ozelenjavanju, kao i aktivnosti usmerene na zaštitu i sanaciju zemljišta. Takođe, biće podržani projekti ozelenjavnja degradiranih površina, formiranja vetrozaštitnih pojaseva, kao i aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju degradacije zemljišta. Ovakvim pristupom gradimo sistemska rešenja koja povezuju zaštitu prirode, održivo upravljanje zemljištem i unapređenje kvaliteta života u lokalnim zajednicama širom Srbije“, naglasila je Pavkov.

Ministarka je istakla i da ozelenjavanje nije samo pitanje uređenja prostora, već suštinski mehanizam zaštite prirode, unapređenja kvaliteta vazduha, očuvanja zemljišta, ali i jačanja otpornosti na klimatske izazove.

„Mi smo za ovu namenu opredelili 191 milion dinara, a kroz ovaj konkurs nastavljamo da podržavamo lokalne samouprave u važnoj misiji ozeleljavanja i pošumljavanja! U prethodnom periodu, kroz javne konkurse, zasadili smo oko 480.000 sadnica u 84 lokalne samouprave, stvarajući nove vetrozaštitne pojaseve i zelenije javne površine u gradovima i opštinama širom Srbije“, istakla je ministarka Pavkov.