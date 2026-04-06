Pre 85 godina nacistička Nemačka je bez objave rata bombardovala Beograd, a malo je poznato da je odbranom neba nad glavnim gradom Kraljevine Jugoslavije 6. aprila 1941. godine komandovao potonji ustaški "vitez" i general Dragutin Rubčić!

- Istraživanjem istorijskih izvora i naučnih studija došli smo do podataka da je odbranom neba nad Beogradom 6. aprila 1941.godine i eskadrilama pilota koji su tada poleteli u susret nemačkim bombarderima komandovao tada pukovnik Dragutin Rubčić koji je posle kapitulacije Kraljevine Jugoslavije prešao u vojsku NDH gde je postao "vitez", general i "predsjednik" ustaškog ratnog suda u Zagrebu - kaže za Kurir Goran Davidović, predsednik "Udruženja prijatelja Mionice" iz Beograda.

Direktiva 25

Još aprila 1941. godine je Vladimir Vauhnik, vojni ataše Kraljevskog jugoslovenskog poslanstva u Berlinu dobio poverljivu informaciju o nemačkom napadu na Kraljevinu Jugoslaviju donetu pod šifrovanim nazivom Direktiva 25 i tu informaciju je odmah prosledio Generalštabu Vojske Kraljevine Jugoslavije i svom ambasadoru Ivi Andriću.

Na aerodromu "Zemun" se izjutra 6. aprila1941. godine nalazio pukovnik Dragutin Rubčić, koji je odmah izdao naredbu pilotima Šestog lovačkog puka da polete u susret nemačkim bombarderima i brane nebo nad Beogradom. Piloti 32. vazduhoplovne grupe Šestog lovačkog puka poleteli su sa aerodroma "Krušedol", a piloti 51.vazduhoplovne grupe Šestog lovačkog puka su poleteli sa aerodroma "Zemun". Jedini je odbio da poleti major Romeo Adum, komandant 51.vazduhoplovne grupe Šestog lovadkog puka zbog čega ga je pukovnik Dragutin Rubčić istog trenutka smenio sa dužnosti. Posle kapitulacije Kraljevine Jugoslavije sva trojica - Vladimir Vauhnik, Dragutin Rubčić i Romeo Adum su prešli u vojsku NDH.

Ustaški general

Vladimir Vauhnik se najmanje zadržao u NDH, pa je u međuvremenu organizovao obaveštajnu mrežu u Zagrebu za Engleze i kada je zapretila opasnost da bude uhapšen, prešao je u Ljubljanu, da bi posle rata emigrirao u Buenos Aires gde je umro 1955.godine. Dragutin Rubčić je pristupio zrakoplovstvu NDH odakle je dalje postao "predsjednik" ustaškog ratnog suda u Zagrebu koji je mnoge protivnike ustaškog režima osudio i poslao u smrt. On je učestvovao u donošenju smrtne presude protiv Melite Tomić, rođake i obaveštajca Vladimira Vauhnika u poznatom ustaškom sudskom procesu protiv grupe Karla Radoničića i ostalih. Unapređen je u čin ustaškog generala i nosio je zvanje ustaškog "viteza". Posle rata je i on pobegao u Argentinu.

Romeo Adum je nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije prešao u "zrakoplovstvo NDH". Avion kojim je upravljao je oštecen tokom napada na partizanske jedinice 1942. godine zbog čega je bio prinuđen na prisilno sletanje i zarobili su ga partizani. Odbio je da pristupi partizanima i razmenjen je početkom 1943.godine za zarobljene partizane. Pred kraj rata 1944. godine prebegao je avionom na stranu partizana. Posle rata je postao kapetan u civilnom vazduhoplovstu jugoslovenskog aerotransporta nove zajedničke države Jugoslavije. Poginuo je upravljajući putnickim avionom u avionskoj nesreći koja se dogodila 10. oktobra 1955.godine iznad mesta Kalenberg kod Beča.

Bombe na Dugo Selo

U organizovanom napadu Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju pored Beograda ratni ciljevi su bili i važnija železnička čvorišta i vojna skladišta u okolini Zagreba. Tada je izvršeno bombardovanje železnickog kolodvora Dugo Selo u neposrednoj blizini Zagreba kao strateški važnog za kretanje i snabdevanje vojske Kraljevine Jugoslavije na tom delu fronta predviđenom za odbranu zemlje.

Spomenik pilotima Šestog lovackog puka je podignut 1997.godine pored nekadašnjeg hotela Jugoslavija u Beogradu, gde se i sada nalazi.