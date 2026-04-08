Prvo ofarbano jaje za Uskrs, poznato kao čuvarkuća, tradicionalno se farba u crvenu boju, jer ona simbolizuje Hristovu krv i predstavlja boju praznika.

Nakon što se odloži staro čuvano jaje iz prethodne godine, novo prvo crveno jaje se čuva u domu do sledećeg Uskrsa.

Najčešće se stavlja na posebno mesto u kući, poput prostora pored kućne ikone ili nekog drugog mesta koje je porodici važno i simbolično.

Različiti običaji

Staro jaje se ne baca u đubre.

U narodu postoje različiti običaji, tj. da se negde zakopava u zemlju, negde se daje kokoškama, baca preko krova ili pušta niz reku, a sve sa idejom da se uklone loše energije i nesreća.

Za čuvarkuću se veruje da ukućane štiti od svega štetnog, bolesti i zla i zato je ovo jaje koje se čuva do iduće godine. A mnogi nisu sigurni šta se radi sa čuvarkućom od prethodne godine. Odmah da razjasnimo, ovo jaje se nipošto ne baca u smeće. Naravno, ne treba ni da se čuva više godina.

Običaji se razlikuju u raznim krajevima naše zemlje. Tako se u pojedinim delovima Srbije stara čuvarkuća zakopava u zemlju, u dvorištu, bašti ili vinogradu kako bi štitila zemlju od štetočina, grada i drugih prirodnih nepogoda. Ili ispod drveta koje želite da bude plodno.

Mnogi jaje palili u dvorištima

U drugim krajevima naše države deci se trljaju obrazi tim jajetom, kako bi bila zdrava i rumena. Ima i delova naše zemlje u kojima se jaje pušta niz reku, veruje se da tako voda odnosi zlo, bolesti i nesreću koje je čuvarkuća “preuzela” umesto ukućana.

Kako u mnogim gradovima nema reka u blizini, mnoge porodice su jaja palile u dvorištima. U nekim krajevima Srbije, čuvarkuća se stavlja u činiju sa vodom, a onda se tom vodom umivaju ukućani, naročito deca, opet kako bi bili zdravi i rumeni.