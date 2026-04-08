Od sutra kreće najdetaljnija kontrola vozača u Srbiji: Gledaće se sve, a zaustavljati svako drugo vozilo
Ovaj alarmantan podatak dolazi neposredno pred početak velike akcije saobraćajne policije.
Iz Uprave saobraćajne policije najavljeno je da će se u periodu od 9. do 12. aprila 2026. godine sprovoditi IV Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja. Policajci će biti na svim ključnim deonicama, a fokus će biti na prekršajima koji najčešće dovode do tragičnih posledica.
Oprez zbog dece i pešaka
Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da drastično povećaju opreznost. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu najmlađih i najranjivijih grupa.
- Apelujemo na vozače da smanje brzinu, naročito u zonama pešačkih prelaza. Nikako ne sedajte za volan ako ste konzumirali alkohol ili druge supstance koje negativno utiču na opažanje. Pokažite dodatnu pažnju i obzir ukoliko u vozilu prevozite dete - navodi se u saopštenju Uprave saobraćajne policije.
Iz MUP-a podsećaju da cilj ove akcije nije samo kažnjavanje, već pre svega povećanje bezbednosti svih građana i smanjenje broja nezgoda koje su obeležile prethodni dan.
Na meti kontrole biće:
- Prekoračenje ograničenja brzine;
- Vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci;
- Nekorišćenje sigurnosnog pojasa;
- Nepoštovanje propisa u zonama pešačkih prelaza.
