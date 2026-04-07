U susret Uskrsu pijace širom Srbije ulaze u period pojačane aktivnosti, ali bez naglih promena koje bi ukazivale na veće poremećaje na tržištu.

Iako je reč o jednom od najvećih praznika, koji tradicionalno podrazumeva povećanu potrošnju, trenutna situacija pokazuje da se kupovina i dalje odvija umerenim tempom, bez većih gužvi i bez izraženih skokova cena.

Prodavci sa Futoške pijace navode da je promet za sada stabilan i u skladu sa očekivanjima za ovaj deo nedelje, ali istovremeno ističu da se pravi intenzitet kupovine tek očekuje u danima neposredno pred Veliki petak, kada kupci, po ustaljenoj praksi, obavljaju najveći deo nabavke.

Obilazak tezgi na pijaci pokazuje da robe ima dovoljno, da su cene jasno formirane i bez većih odstupanja u odnosu na prethodni period.

Sve se ostavlja za Veliki petak

Najveće interesovanje, kao i svake godine, usmereno je na jaja, koja predstavljaju osnovni simbol Uskrsa i jedan od najtraženijih proizvoda u ovom periodu. Na tezgama je ponuda raznovrsna, a prodavci ocenjuju da je prodaja za sada "korektna", odnosno u skladu sa uobičajenim prometom za nekoliko dana pred praznik.

Ističu da se iz godine u godinu ponavlja isti obrazac ponašanja kupaca, odnosno da većina njih kupovinu ostavlja za poslednje dane.

"Kupci uglavnom čekaju poslednji trenutak, tako da očekujemo da će najveće gužve i najveći promet biti u naredna tri do četiri dana, pred Veliki petak", navode prodavci.

Cene jaja od 18 do 30 dinara

Kada je reč o cenama, trenutno nema većih oscilacija, a jaja se na pijacama prodaju u rasponu od 18 do 30 dinara po komadu.

Razlike u cenama, kako objašnjavaju prodavci, ne odnose se na kvalitet već isključivo na veličinu jaja, pa se na tezgama mogu pronaći različite kategorije - od manjih do krupnijih komada.

Prodavci takođe ističu da je roba pripremljena na vreme za praznični period i da kupci mogu da računaju na standardan kvalitet, što je posebno važno zbog povećane potražnje za farbanjem jaja.

U ponudi kupus, spanać, mladi luk...

Pored jaja, pijace su dobro snabdevene i ostalim proizvodima koji su deo uobičajene praznične kupovine. U ponudi su kupus, spanać, mladi luk, beli luk i paprika, a cene su stabilne i bez većih odstupanja.

Kupus se prodaje po ceni od oko 130 dinara po kilogramu, dok je cena spanaća oko 250 dinara. Mladi luk i beli luk takođe su dostupni u dovoljnim količinama, bez vidljivih nestašica.

U ponudi je i lukovina, koja se tradicionalno koristi za prirodno farbanje jaja, a za kojom u ovom periodu redovno raste tražnja.

Prodavci zadovoljni trenutnim prometom

Iako još uvek nema izraženih gužvi, prodavci ocenjuju da je trenutni promet zadovoljavajući, posebno imajući u vidu kupovnu moć stanovništva i uobičajene navike kupaca.

Navode da je ovakav tempo prodaje očekivan za ovu fazu pred praznik, kao i da su već pripremljeni za povećan obim posla u narednim danima.