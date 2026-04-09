Mnogi misle da je otkazivanje putovanja isto što i povraćaj para, ali stvarnost je često drugačija.

Pre nego što potpišete ugovor i donesete odluku, saznajte šta vas zaista čeka, da li ćete dobiti sav novac nazad ili će agencija zadržati deo zbog stvarnih troškova? Pravila su jasna, a pravo na povraćaj zavisi od uslova koje potpišete i vrste usluge koju ste rezervisali.

U objavi na Fejsbuku Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta objašnjeno je šta se dešava sa novcem ako otkažete putovanje.

- Sve počinje pre potpisivanja ugovora i zato je najvažnije biti informisan. Čitajte program putovanja, upoznajte se sa uslovima i donosite odluke na osnovu činjenica - navodi Juta.

Otkaz putovanja ne znači automatski i povraćaj celokupnog uplaćenog iznosa.

- Zakon predviđa pravo agencije na naknadu stvarno nastalih troškova. Rok otkaza nije jedini faktor koji određuje visinu povraćaja. Ako je pre potpisivanja ugovora dogovorena nerefundabilna usluga, taj trošak ostaje, bez obzira na to kada ste otkazali - objašnjeno je.

Primer iz prakse:

Avio karta vrednosti 250€ je nerefundabilna. Putnik otkazuje putovanje 60 dana pre polaska.

Taj iznos agencija ne može da vrati, jer je trošak već nastao.

Agencija ne zadržava novac proizvoljno.

Može naplatiti samo troškove koji su stvarno nastali i koje može da dokumentuje.

- Program putovanja koji ste prihvatili pre potpisivanja ugovora pravno je obavezujući za obe strane, za Vas kao putnika sa jedne i za turističku agenciju, sa druge strane. Pre nego što potpišete ugovor, upoznajte se sa svim uslovima, uključujući uslove otkaza i eventualne troškove. Pročitajte program putovanja pažljivo i postavljajte pitanja ukoliko imate bilo kakve nejasnoće - navode iz Juta i dodaju:

- Zakon štiti i putnike i agencije, a ta zaštita funkcioniše samo kada obe strane jasno razumeju svoja prava i obaveze.