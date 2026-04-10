Da li žene smeju na pričešće tokom ciklusa? Evo šta je Patrijarh Pavle rekao o tome: Jednu stvar nikako ne bi smele da rade, osim u jednom slučaju!
Pričešće je najvažniji događaj duhovnog-hrišćanskog života i za njega se kaže da moramo biti uvek spremni kako telom tako i duhom. Međutim, pitanje koje muči pravoslavne vernice već dugo glasi: da li žene tokom menstrualnog ciklusa mogu da se pričeste?
Prirodni procesi kod žena kao što je menstruacija ili mesečni ciklus ne zavise od volje žene, pa tako nisu ni greh.
Ipak, mnogi tvrde da žene tada mogu da uđu u crkvu, ali ne i da odu na pričešće, dok sa druge strane postoje i "rigoroznije mere" koje ističu da je ženi tada zabranjen čak i ulaz.
Iako se pravila vremenom menjaju, na ovo pitanje nismo uvek dobijali jasan odgovor - sve do izjave Vladika Grigorije, koji je u svom videu na TikToku rekao sledeće:
"Odgovor je da žene mogu da se pričeste u crkvi tokom mensturalnog ciklusa. I to nije moj odgovor već sam ga našao u drevnoj "Sirijskoj didaskaliji" iz 4. veka, u kojoj se jasno kaže da je Duh sveti taj koga nosimo u sebi, koga smo dobili na našem telu, na krštenju. Koji nas privodi Hristu, uvodi nas u crkvu, osvećuje i spasava. Duh nas vodi ka Hristu spasitelju, nikakve telesne prirodne nečistote ne mogu da nas odvoje od Boga", rekao je Vladika Grigorije.
I patrijarh Pavle je dao svoje objašnjenje
Slično pitanje svojevremeno je razjasnio i Patrijarh Pavle:
"U duhu jevanđelskog i kanonskog shvatanja, smatram, da mesečno pranje žene ne čini je molitveno nečistom. Ta nečistota je samo fizička, telesna. Kao i lučenje iz drugih organa (nosa, pluća prilikom prehlade i sl.). Van tog procesa, žena, a tako i svi ostali treba da se trude da čistog tela dolaze na molitvu, pogotovo na pričešće. No, još više da se trudi oko čistote duše. Osim toga, kako savremena higijenska sredstva mogu efikasno sprečiti da se slučajnim istečenjem krvi hram ne učini nečistim, kao i ublažiti zadah koji isticanjem krvi nastaje, sa te strane nema smetnje da žena za vreme mesečnog pranja uz potrebnu obazrivost i preduzete higijenske mere može dolaziti u crkvu, celivati ikone, primati naforu i osvećenu vodicu, kao i učestovovati u pojanju. Pričestiti se ili krstiti se, ako nije krštena ne bi mogla. Samo u slučaju smrtne bolesti može se i pričestiti i krstiti", govorio je patrijarh Pavle.
(Kurir.rs/Lepa i srećna)