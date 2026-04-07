Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je danas atelje vajarke Katarine Tripković, gde je predstavljen spomenik Vasi Čarapiću.
VOJVODA BUKVALNO SAMO ŠTO NE PROGOVORI: Ministarka Stamenkovski posetila atelje Katarine Tripković, predstavljen spomenik Vasi Čarapiću (VIDEO)
Spomenik se izrađuje u saradnji sa opštinom Voždovac, i ovog leta će biti postavljen u Belom Potoku.
- Vojvoda bukvalno samo što ne progovori - rekla je ona.
Ministarka je podelila i porodičnu priču vezanu za velikog vojvodu.
- Moji preci su poreklom iz Kaluđerice, i to su bile vojvode koje su bile zadužene za sve te krajeve, za Gročansku nahiju. On je imao brata Marka Čarapića, i moj predak Života Čolak je ranjen sa njim. Tu postoji priča i o stradanju Marka, tako što su išli u svatove u Kaluđericu, moj predak je tu ostao bez prstiju. Mi ćemo svi otići a ovo će da ostane - istakla je ona.
